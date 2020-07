Archivel Farma llança una nova empresa i una ronda de 2 M€ per desenvolupar una vacuna contra el covid-19

Archivel Farma, companyia catalana que fa més de quinze anys que desenvolupa una vacuna que tracti la tuberculosi, ha creat una empresa per vehicular els coneixements acumulats en la matèria i aprofitar-los per tractar, també, el covid-19. Per fer-ho aspira a aconseguir 2 milions d'euros mitjançant una ronda de finançament que dirigeixen a inversors privats i que està inclosa en la plataforma Capital Cell. Més endavant, si les proves validen el seu abordatge, aspiren a multiplicar el capital sortint a borsa o venent l'empresa a una gran farmacèutica.

Immuni Therapeutics, com es diu aquesta nova companyia, s'aprofitarà del punt de partida d'Archivel Farma: que la vacuna contra la tuberculosi genera una immunitat que funciona per a més malalties. En diuen immunitat entrenada, perquè aconsegueix que els anticossos no només actuïn contra el patogen específic pel qual està pensada la vacuna. “L'estratègia de la immunitat entrenada és una alternativa a l'estratègia de totes les altres vacunes, que agafen un tros del virus i generen resposta dels anticossos –explica Luis Ruiz, conseller delegat d'Immuni–. La resposta que genera la vacunació antituberculosa és poc específica però val per a qualsevol virus que entri”.

La vacuna amb què Archivel Farma pretén combatre la tuberculosi i Immuni el covid-19 es diu RUTI. “És una de les quatre vacunes més avançades del món per a tuberculosi”, defensa Ruiz. De fet, segons ell, hi ha uns vint assajos clínics oberts a tot arreu per tractar el coronavirus amb aquest abordatge: molts més dels que hi ha en marxa amb vacunes tradicionals, encara que siguin els més coneguts. D'aquests, disset són directament amb el fàrmac que més s'utilitza contra la tuberculosi, el BCG, i encara n'hi ha uns cinc més amb altres vacunes. “Creiem que la RUTI serà la millor: totes les altres tenen virus viu o virus sencer, cosa que és un perill per a les persones immunodeprimides, en canvi la nostra està feta amb trossos petits i ja sabem que no causa cap efecte secundari”, indica el conseller delegat de l'empresa.

La RUTI té al darrere assajos clínics de fase 1 i fase 2 aplicats a la tuberculosi i ara, amb Immuni Therapeutics com a nou paraigua, està començant una prova pilot a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. No serà ben bé fins d'aquí un any que se sabrà si la immunitat entrenada efectivament funciona, però ells volen tenir-ho tot preparat perquè confien que sigui així. “El que busquem és capital que permeti construir un equip, validar la hipòtesi de la immunitat entrenada i després tenir producte per fer els assajos clínics que volem fer”, explica en aquest cas Olga Rue, consellera delegada d'Archivel Farma. L'objectiu final, a més, és que la RUTI sigui un instrument de futur per a noves pandèmies.

“Diuen que l'impacte [del coronavirus] a l'economia serà d'un 5% del PIB mundial. Tot això s'hauria estalviat tenint aquesta vacuna ja preparada”, apunta Luis Ruiz per defensar la urgència.