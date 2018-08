Atlantia crearà un fons de 500 M€ per als afectats de Gènova

El conseller delegat d'Atlantia, propietària de la concessió d'autopistes Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, ha anunciat aquest dissabte que crearan un fons d'almenys 500 milions d'euros per a les víctimes de l'enfonsament del pont a la ciutat italiana de Gènova de dimarts.

Castellucci i el president d'Autostrade, Fabio Cerchiai, han ofert una roda de premsa a Gènova en què han demanat "perdó" per si no han sigut capaços de mostrar la seva solidaritat i el seu dol per les més de 40 víctimes mortals.

Els directius d'Autostrade han anunciat que posaran a disposició un fons, que d'entrada serà de 500 milions d'euros i que serà gestionat per l'Ajuntament de Gènova, per indemnitzar aquelles persones que han hagut de ser desallotjades dels seus habitatges.

Així mateix, els directius d'Autostrade asseguren que aquest tram de la autopista A10, vital per a la circulació al nord-est del país i de la ciutat, es podrà reconstruir amb un nou pont d'acer en vuit mesos.

"Volem fer i farem tot el que sigui possible per alleujar el sofriment de la ciutat. No volem parlar de costos, és més rellevant l'aspecte tècnic. Ja estem treballant per a la reconstrucció i explicant que les despeses no són la nostra prioritat", ha assegurat Castellucci.

Castellucci no ha volgut comentar la decisió del govern italià d'obrir el procediment per retirar a Autostrade la concessió de la gestió de les autopistes italianes per considerar-la culpable de l'accident, ja que s'hauria d'haver ocupat del manteniment del pont.

Sobre les responsabilitats de la firma en l'enfonsament del viaducte, el conseller delegat d'Atlantia ha assegurat que "tots els informes que s'havien fet" sobre el pont Morandi "mostraven que estava bé", però ha afegit que "d'això se'n faran càrrec els experts i l'examen de la judicatura".

L'executiu ha especificat que aquest pont, dels anys 60, no va ser construït per l'empresa i que, per tant, "s'haurà de veure com va ser construït i altres elements per poder definir les responsabilitats en aquest accident, que ha de ser investigat a fons".

"Tots volem saber què ha passat. Sentim tota la responsabilitat social, però pensem que la judicatura és la que ha de clarificar la veritat ràpidament", ha indicat el màxim executiu de l'empresa, controlada per la família Benetton.