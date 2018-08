Atlantia recupera un 5,3% del valor a la borsa de Milà

La concessionària Atlantia, que explota l'autopista que passa pel viaducte de Gènova que es va enfonsar, recuperava el matí d'aquest divendres un 5,38% del seu valor a la borsa de Milà, després del fort descens del 22,2% que va patir dijous després que el govern italià especulés amb la possibilitat de retirar-li la concessió.

Després de tancar la sessió de dijous amb un preu mínim de 18,30 euros per acció, aquest divendres ha començat la sessió cotitzant a 18,87 euros, i cap a les 11 del matí marcava un valor de 19,31 euros, un euro per acció més que al tancament de dijous.

Informe tècnic

D'altra banda, diversos assessors contractats per la concessionària italiana Autostrade per l'Italia, de la qual és matriu Atlantia, van informar l'empresa el novembre del 2017 del deteriorament que presentava el pont que dimarts es va enfonsar a Gènova i on van morir almenys 38 persones.



Diversos mitjans italians es fan ressò aquest divendres d'un informe elaborat pels professors de l'Institut Universitari Politècnic de Milà Carmelo Gentile i Antonello Ruoccolo, contractats per Autostrade per a un assessorament periòdic sobre l'estat del pont.



El pont de Gènova arrossega Atlantia

En el document, que va ser lliurat a l'empresa italiana el novembre del 2017, s'advertia del deteriorament que patien alguns materials, com l'oxidació dels cables, i es recomanava una avaluació per part de la companyia per abordar aquests problemes.



Per la seva banda, l'octubre del 2017 el director d'Autostrade a Gènova, Stefano Marigliani, havia assegurat a les autoritats de l'ajuntament i a les de la regió de la Ligúria, a la qual pertany Gènova, que en aquell moment el viaducte no presentava "cap problema estructural". Això després que alguns veïns dels edificis residencials adjacents al pont haguessin traslladat als ens locals certes preocupacions per l'estat de la infraestructura.



Marigliani va assegurar llavors que Autostrade estava realitzant una sèrie de tasques de manteniment i que tenia previstes dues intervencions estructurals per al 2018 que reforçarien la infraestructura, segons les mateixes informacions.



20 M€ per a la reparació

El pont no es va tancar al trànsit i la companyia va procedir llavors a desenvolupar-hi les intervencions programades, a les quals hi havia destinat un paquet de 20 milions d'euros. Després de l'enfonsament de dimarts, Autostrade ha reconegut en un comunicat que estava assegurant el paviment del viaducte.



El govern italià ha demanat la dimissió dels directius d'Autostrade i ha iniciat el procés d'estudi de la possible revocació de la concessió, que té validesa fins al 2038. El balanç provisional de víctimes del sinistre és de 38 morts, entre els quals almenys tres menors, i 15 ferits, segons dades de la delegació del govern a Gènova.