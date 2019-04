L'Audiència condemna Dia i Clarel per saltar-se l'exclusiva de la venda de productes Mustela

L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'empresa de supermercats Dia i la seva filial Beauty by Dia, de la qual depenen les botigues Clarel, i la societat Coverfarma, per haver-se saltat l'exclusiva en la venda de productes de la marca Mustela.

La sentència de la secció 15 de l'Audiència de Barcelona revoca parcialment l'anterior de primera instància i estableix que Dia, Beauty by Dia i Covefarma hauran d'indemnitzar els propietaris de la marca, Expansciencie, amb gairebé 745.000 euros pel lucre cessant i el desprestigi causat.

A més, la sentència estableix que les companyies condemnades no podran seguir venent els seus estocs de la marca Mustela ni en les botigues físiques ni a través d'internet, no podran fer publicitat de la marca, hauran de publicar un extracte de la sentència en un diari i en les seves pàgines web, i hauran de consignar els estocs al jutjat per a la seva destrucció.

La sentència estableix que la marca Mustela, de cremes per a bebès i mares, és una marca de prestigi i, per això, els seus propietaris havien decidit distribuir-la de manera selectiva. Segons la sentència, Coverfarma va ser la distribuïdora d'aquestes cremes fins al 2011, quan es va rescindir el contracte precisament per no respectar aquest sistema de distribució selectiva.

La sentència reconeix que el sistema de distribució selectiva de Mustela estava avalat per la Comissió Europea i l'Autoritat de la Competència francesa. A més, indica que la marca inverteix importants quantitats en I+D i en formació per als prescriptors de la seva xarxa de distribució selectiva. "Es constata que estem davant de productes d'alta qualitat", indica la sentència.

El tribunal considera que la venda per part de Clarel dels productes "afectava negativament el prestigi de la marca i l'àuria de qualitat que se'n desprèn, després d'anys d'inversió i protecció per part del seu titular". Així, destaca que es van trobar productes caducats a les botigues per la falta de rotació d'estocs, al costat d'altres productes no prestigiosos, i també a internet sense posar-los amb productes d'altres marques de les mateixes característiques i qualitat.