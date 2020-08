AvaLanding busca inversors estrangers per a Barcelona

AvaLanding, companyia especialitzada en donar serveis a inversors internacionals, s’ha adjudicat per 72.000 euros i un any, prorrogable a dos més, la gestió del portal Barcelona International Welcome (BIW) de l’Ajuntament de la ciutat. Té un repte difícil: atreure inversions tot i les dificultats que comporta la pandèmia del coronavirus. La companyia ja té experiència. Des del 2016 AvaLanding ha assistit inversors de 70 països i ha portat a Espanya capital estranger per valor d’uns 200 milions d’euros.

La pandèmia ha afectat l’atracció de projectes, reconeix Raisa Venermo, una de les fundadores d’AvaLanding, companyia que té una plantilla pròpia d’una vintena d’advocats i economistes. “Les decisions s’estan ajornant a causa del covid”, afegeix, però també hi veu una possibilitat de negoci perquè molts inversors s’interessen per aterrar a Barcelona quan passi la crisi. A més, recorda que “de qualsevol conjuntura econòmica difícil en sorgeixen oportunitats”. En aquest sentit, Venermo assegura que ja hi ha fons internacionals que estan prenent posicions per invertir a Barcelona i Catalunya aprofitant les actuals circumstàncies “per a comprar empreses o propietats immobiliàries”.

La cofundadora d’AvaLanding, però, puntualitza que molts inversors, malgrat l’interès per venir a Barcelona, no ho estan fent per les dificultats de viatjar. “Pocs clients s’atreveixen a invertir sense poder veure on posaran els diners”, indica Venermo.

Diferència amb Madrid

AvaLanding té oficina a Barcelona i també a Madrid. La fundadora distingeix molt clarament les inversions que capta cada ciutat. Barcelona, explica, atreu més capital destinat a les empreses tecnològiques i a la captació de talent. A Madrid, en canvi, la destinació de les inversions és molt més variada.

També canvia l’origen dels inversors. A Madrid bàsicament són de l’Amèrica Llatina, mentre que a Barcelona hi ha més diversitat: aproximadament la meitat dels inversors són europeus, però l’altra meitat està molt distribuïda per tot el món. “La fama de Barcelona és molt global”, indica la responsable d’AvaLanding.