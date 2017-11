El BBVA acorda la venda de la seva filial xilena per 1.850 milions

El BBVA ha rebut una oferta vinculant de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) per la compra de la seva participació del 68,19% a BBVA Xile i altres activitats relacionades, com el negoci d'assegurances de vida. L'oferta és de 2.200 milions de dòlars, és a dir, 1.850 milions d'euros.

L'acord no inclou l'activitat de finançament de vehicles del Grup Fòrum, que continuarà sent propietat al 100% del BBVA, segons ha anunciat aquest dimarts el banc, que també ha avançat ja que té la intenció d'acceptar l'oferta.

En el cas de materialitzar-se, l'operació generaria una plusvàlua neta per al BBVA d'aproximadament 640 milions d'euros i tindria un impacte positiu tant en els comptes com en la solvència del grup.