El BBVA avisa que l'ocupació no es recuperarà fins al 2023

El servei de recerca del BBVA s'ha sumat al conjunt d'institucions que publiquen previsions negatives per a l'economia espanyola de cara a aquest 2020. Segons les dades de l'última Anàlisi econòmica presentada aquest dimarts per l'entitat, Espanya patirà la recessió més severa des de la Guerra Civil, superant la crisi dels anys 2008-2013, i no preveu una recuperació de l'ocupació actual fins al 2023.

Els economistes del banc calculen que l'impacte del covid-19 sobre el producte interior brut serà d'una caiguda del 8%, fruit de l'aturada de l'activitat econòmica per frenar el nivell de contagis. No obstant això, BBVA Research treballa amb diversos escenaris depenent de la rapidesa amb què s'aixequin les mesures de confinament, per la qual cosa, tot i que considera el 8% la xifra més probable, inclou un ventall que es mou entre una davallada del 5,5% i del 10,5%. En el primer trimestre de l'any, la caiguda seria d'un 3% respecte a l'últim trimestre del 2019.

Jorge Sicilia, economista en cap de l'entitat, ha insistit en una roda de premsa que l'escenari econòmic actual és de "gran incertesa", per la qual cosa cal precaució a l'hora de fer pronòstics. Rafael Doménech, responsable d'anàlisi econòmica del banc, ha retratat la crisi com "una V asimètrica", amb "una recuperació més lenta" que l'enfonsament inicial.

Així doncs, el BBVA espera que el 2021 l'economia creixi entre un 4,2% i un 7,2%, amb una taxa del 5,7% com a més probable. Això vol dir, si es compleix, que al final de l'any que ve l'economia espanyola encara no hauria recuperat gran part del terreny perdut durant el 2020.

Una sortida lenta que encara es notarà més en el mercat laboral. L'atur s'enfilarà fins al 20,5% de mitjana aquest any i al 17,3% l'any 2021 i, segons Doménech, caldran "uns altres dos any, fins al 2023", perquè l'atur torni a baixar a les xifres del 13% que hi havia a Espanya just abans de l'esclat de la pandèmia. Malgrat això, l'equip d'estudis del BBVA no preveu una destrucció de llocs de treball tan forta com amb l'última crisi, perquè el fet que les empreses puguin suspendre temporalment l'ocupació mitjançant ERTOs permetrà que moltes feines es mantinguin un cop passi la pandèmia.

Poc marge de l'Estat

Sobre les mesures de les administracions públiques per pal·liar l'impacte econòmic del coronavirus, l'economista en cap a Espanya del BBVA, Miguel Cardoso, ha assegurat que, pel que fa al tipus, "no hi ha gaire diferència" entre les que ha aprovat el govern espanyol i les que han dut a terme altres governs europeus. Tanmateix, Cardoso creu que on sí que hi ha diferència és "en la mida", perquè són molt més petites que les dutes a terme per altres països.

Les mesures aprovades per l'executiu de Pedro Sánchez "demostren el poc espai fiscal" que té el govern espanyol, ha comentat. Tot i això, el dèficit de l'Estat serà del 10,9% el 2020 i del 6,7% el 2021, segons els càlculs del BBVA.

La diferència amb altres països és que el govern espanyol ha basat la seva estratègia en la creació d'avals públics als préstecs que donin els bancs a empreses i autònoms. Però la mesura dificulta molt que el crèdit arribi al teixit empresarial. "Els trams s'estan alliberant i el crèdit arribarà", ha dit Doménech, que ha recordat que hi ha hagut "peticions massives" a les entitats i que "la gestió no és immediata".

Doménech ha opinat que caldria "adequar els trams dels avals a les condicions que es vagin trobant" al llarg de les setmanes per assegurar-se que les empreses que tinguin problemes de liquiditat obtinguin els crèdits.