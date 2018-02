El BBVA rebaixa la previsió de creixement per a Catalunya, però admet que potser l'haurà de tornar a elevar

Hi ha incertesa entre els economistes sobre com valorar el pes de la incertesa en l'economia. No és un joc de paraules. Miguel Cardoso, economista en cap de BBVA Research per a Espanya, ha reconegut avui que els està costant calibrar l'impacte que els atemptats terroristes i el xoc polític entre Catalunya i Espanya estan tenint sobre el creixement econòmic.

De moment, Cardoso s'ha mullat i ha pronosticat que el PIB català creixerà un 2,1% aquest any, set dècimes menys del que havia estimat al juny. Posteriorment, però, ha reconegut que les dades preliminars de gener estan mostrant un comportament més bo del previst i que, si aquesta tendència es manté durant l'any, hauran de tornar a revisar les previsions, tot i que aquest cop a l'alça.

"La nostra estimació és que durant el primer trimestre Catalunya creixerà un 0,5%, però al gener ens surt que va créixer un 0,7%", ha explicat l'economista. Si això segueix així, s'hauran de canviar els pronòstics. "Si es manté el ritme [actual] d'ocupació i exportacions, les previsions es veuran desbordades", ha afegit.

Segons Cardoso, l'impacte negatiu de la inestabilitat ha sigut "intensiu en la despesa" (és a dir, que els ciutadans i les empreses han frenat el consum) "però no en l'ocupació".

En la seva opinió, que les empreses no hagin deixat de contractar potser s'explica pel fet que les companyies han valorat que la inestabilitat serà passatgera i que, de moment, els surt a compte perdre marges de benefici. En canvi, per als ciutadans aturar el consum no té "cap cost", com el que sí que tindria per a les empreses deixar de contractar o, fins i tot, acomiadar treballadors.

Cardoso ha insistit, a més, en el que estan mostrant els registres dels últims temps: que l'impacte ha estat sobretot en el sector serveis (i, específicament, en el turisme), mentre que altres sectors com la indústria han crescut amb força gràcies a la puixança de la demanda externa. La creixent fortalesa de l'economia europea està afavorint les exportacions, que segueixen batent rècords, i això ha apaivagat el possible impacte negatiu que ha patit el turisme.

Sigui com sigui, Cardoso ha reconegut la dificultat tant de calcular la inestabilitat dels últims mesos com de discernir quina part de l'impacte es deu al xoc polític i quina als atacs terroristes de l'agost a Barcelona i Cambrils. L'economista també ha admès que encara no es pot predir si el trasllat massiu de seus socials a fora de Catalunya tindrà algun impacte en l'ocupació o en altres paràmetres.