El BCE anuncia una nova ronda de 'barra lliure' de diner barat per ajudar la banca

El Banc Central Europeu ha anunciat l'obertura d'una de les denominades 'barres lliures' de diner barat per a la banca. Aquesta iniciativa, coneguda tècnicament per les sigles TLTRO, suposa obrir l'aixeta del crèdit a les entitats financeres perquè es puguin finançar en condicions molt barates. A més, el regulador monetari manté estables els tipus d'interès fins a finals d'any. Les raons que justifiquen aquestes mesures expansives són l'alentiment del creixement econòmic a la zona euro i les incerteses de l'economia global, segons el president del BCE, Mario Draghi

L'inici d'aquesta nova 'barra lliure' començarà al mes de setembre i durarà fins al març del 2021. El BCE ja havia llançat altres TLTRO els anys 2014 i 2016. No obstant, cal diferenciar el TLTRO de l'LTRO, una altra mesura que l'ens monetari europeu ja havia introduït en els anys més durs de la crisi. Mentre que l'LTRO és una simple 'barra lliure' de crèdit barat per a les entitats bancàries, el TLTRO també és una 'barra lliure', però amb condicions: els bancs tenen crèdit més barat que el que trobarien als mercats de deute, però han de canalitzar aquests diners que reben a interessos baixos cap a l'economia real; és a dir, a facilitar l'accés al crèdit als ciutadans i les empreses.

Les entitats financeres estan patint per guanyar diners amb la seva activitat ordinària, principalment pels baixos tipus d'interès, que segueixen en el mínim històric del 0%. Se suposa que, amb aquesta 'barra lliure', el BCE està donant un cop de mà als bancs perquè puguin aguantar.

El fet que s'hagi anunciat aquesta TLTRO indica que els tipus d'interès, que molts donaven per fet que començarien a pujar a partir de la tardor, es mantindran on són actualment "almenys fins a finals del 2019", segons ha informat el regulador monetari en un comunicat. Així doncs, el tipus bàsic continuarà al 0% i el tipus de dipòsits al -0,4%. El BCE ha optat per mantenir el crèdit barat als bancs per ajudar-los a subsistir.

Aquestes mesures, a parer del consell de govern del BCE, serviran per afrontar la davallada del creixement, que s'està generalitzant arreu d'Europa. En la roda de premsa posterior a la reunió del consell de govern, el president del BCE ha insistit en el fet que les decisions preses estan "motivades per dades": concretament, per la revisió a la baixa de les perspectives de creixement de l'economia de l'eurozona i per les poques perspectives d'augment de la inflació. L'organisme monetari europeu ha rebaixat la perspectiva de creixement per 2019 a la zona euro sis dècimes, fins a l'1,1%. Per al 2020, l'ha disminuit una dècima fins a l'1,6%.

En teoria, el BCE només té mandat per controlar la inflació, que ha de mantenir lleugerament per sota del 2%. Actualment, tot i les fortes mesures expansives que durant anys ha dut a terme el regulador monetari, la inflació es manté baixa malgrat que l'economia i, sobretot, els sous porten anys a l'alça. Aquesta situació, si s'hi afegeix els temors a una major desacceleració, és la que explica que el BCE hagi reobert l'aixeta del crèdit barat als bancs i mantingui els tipus negatius o al 0%. A més, les mesures s'han adoptat per unanimitat del consell de govern, ha dit Draghi.

La bona marxa del creixement econòmic en els últims anys i la constant creació d'ocupació ha de tenir com a efecte un increment dels salaris, i aquests salaris, per extensió, han d'empènyer els preus a l'alça, amb la qual cosa es crearia inflació. Tanmateix, Draghi ha assegurat que aquest procés de "convergència" de preus arribarà més tard del previst inicialment pels serveis econòmics del BCE.

En aquest sentit, i malgrat els temors a una desacceleració que pot anar a més, Draghi ha assegurat que cap dels membres del consell de BCE veu riscos de recessió. "Encara parlem de creixement més dèbil, però parlem d'expansió. Hem de ser pacients, els sous han pujat, però encara no han pujat els preus", ha assegurat Draghi.

Els bancs espanyols es desplomen

Els bancs espanyols que cotitzen a borsa han estat castigats arran de l'anunci del BCE. Malgrat les noves facilitats de crèdit barat que posarà en marxa l'organisme monetari, les entitats necessiten una pujada dels tipus a fi de poder incrementar els seus marges.

A les 16:45, el Sabadell era el banc més castigat, amb una caiguda del 7,67%. Bankia queia un 6,22%, Caixabank un 3,76%, el Santander un 4,04%, el BBVA un 3,37%, i Bankinter un 2,71%