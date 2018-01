El BCE creu que un col·lapse de les criptomonedes no duria a una crisi sistèmica

Un potencial col·lapse del mercat de monedes digitals, les conegudes com a criptomonedes, com el 'bitcoin', podria tenir conseqüències per a l'estabilitat financera, però no tindria caràcter sistèmic, segons ha assenyalat el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Vítor Constancio, en una entrevista amb el diari italià 'La Repubblica', segons informa Europa Press.

En aquest sentit, el banquer portuguès puntualitza que les criptomonedes "no són monedes", ja que no compleixen les funcions clàssiques que aquestes compleixen al no servir com a unitat comptable estable, ni per expressar el valor de les coses.

Instrument especulatiu

"Si el valor de la mateixa moneda és tan volàtil, no pot complir la seva funció i de fet és un instrument especulatiu", assenyala Constancio, que afegeix que l'ús de les monedes digitals com a mitjà de pagament "és molt limitat" i té lloc principalment en l'economia submergida i en països on les institucions han col·lapsat i no funcionen els sistemes monetaris.

Així, el vicepresident del BCE sosté que les criptomonedes no representen de cap manera una amenaça per a les monedes tradicionals, tot i que admet que els preus a l'alça han elevat de tal manera la seva capitalització de mercat que "el seu col·lapse tindria conseqüències" per a l'estabilitat del sistema financer, tot i que Constancio apunta que "no seria sistèmic". "En dic 'tulipes' a aquests instruments, en record de la famosa bombolla i el posterior enfonsament als Països Baixos al segle XVII", afegeix Constancio, en referència al valor que les tulipes van tenir a Holanda com a element especulatiu.

El banquer portuguès assenyala que qualsevol operador privat que tractés de competir amb l'euro amb la seva pròpia moneda "no té cap oportunitat d'èxit", ja que les monedes necessiten un suport estatal. "L'experiència de segles ha demostrat que, fins i tot en situacions menys complexes que ara, hi ha la necessitat d'un banc central amb el dret exclusiu d'imprimir diners", sentencia.

Depreciació del 'bitcoin'

D'altra banda, el preu del 'bitcoin' acumulava aquest dimecres una caiguda superior al 20% en les últimes 24 hores en els principals mercats d'Àsia, davant els temors per les possibles noves restriccions sobre aquesta moneda a Corea del Sud i a la Xina.

La criptomoneda més coneguda cotitzava a un preu mitjà de 1,394 milions de iens (10.273 euros) a les cases de canvi nipones a les 15.20 h, hora local, i a 13,513 milions de wons a les sud-coreanes (10.327 euros), segons dades de la web especialitzada Cryptocompare.

Aquests preus signifiquen descensos diaris del 22,7% i del 24,14% respectivament, cosa que intensifica la tendència a la baixa en la qual està sumit el 'bitcoin' des d'inicis de gener, amb una pèrdua del 40% del valor. L''e thereum', la segona criptomoneda amb més capitalització global, també acumula una caiguda superior al 20%, mentre que les següents, 'ripple' i 'bitcoin cash', perden entre un 10 i un 15%.

Els analistes atribueixen aquests enfonsaments a la inquietud davant de possibles noves regulacions sobre el 'bitcoin' o fins i tot la prohibició del seu comerç a Corea del Sud, on s'ubiquen alguns dels mercats mundials de moneda digital més grans.

El ministre de Finances sud-coreà, Kim Dong-yeon, va assegurar que l'executiu traçarà mesures per frenar l'"especulació irracional" que segons ell hi ha als mercats locals de moneda digital i va assegurar que la prohibició segueix sobre la taula.

A això s'uneixen els plans del govern xinès per vetar l'ús de webs i aplicacions de mòbils estrangeres que donin accés a mercats de monedes virtuals, així com per restringir les activitats de les 'mines' de 'bitcoin' (sistemes informàtics per generar aquestes monedes digitals i mantenir la tecnologia en la qual es basen) instal·lades al país.

Aquestes mesures arribarien després que Pequín ordenés l'any passat tancar les cases de canvi de divises digitals. El preu actual del 'bitcoin' se situa al voltant d'un 40% per sota del rècord que va aconseguir a mitjans de desembre, quan va trencar la barrera dels 19.000 dòlars (15.500 euros).