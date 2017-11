El Banc d'Anglaterra apuja els tipus d'interès per primer cop des del 2007

El Banc d'Anglaterra (BoE) ha anunciat aquest migdia de dijous que apuja els tipus d'interès en un quart de punt, el primer augment des de fa una dècada. Aquest fet suposa, més que no pas una tendència a l'alça que podria tenir més recorregut en els pròxims mesos la inversió de la reducció de la taxa que es va prendre l'agost del 2016, quan la política monetària de la institució es va adaptar al xoc que aleshores va causar la decisió dels britànics d'abandonar la Unió Europea.

La decisió ha estat presa per set vots a favor i dos en contra. La primera reacció dels mercats a un moviment prou esperat per a la majoria d'analistes, encara que no tots en compartien la conveniència, ha sigut d'un lleuger moviment a la baixa. La lliura esterlina, que estava cotitzant al voltant dels 1,322 dòlars just abans que s'hagi fet públic l'anunci, ha caigut als 1,31. Els bons a dos anys, que se situaven en el 0,497%, s'han reduït al 0,484%.

MPC vote by a majority of 7-2 to raise #BankRate to 0.50% pic.twitter.com/rkVgh6AZyX — Bank of England (@bankofengland) November 2, 2017

Fa deu anys, amb Tony Blair encara com a primer ministre laborista, els tipus d'interès se situaven per sobre del 5%. L'anunci tot just fet pel BoE no suposa, però, un retorn immediat als nivells d'aleshores. L'entitat assegura que espera que els tipus augmentin gradualment al llarg dels pròxims tres anys. Les actes de les reunions del Banc apunten que el Comitè de Política Monetària (CPM) es mou amb cautela. Tots els membres coincideixen que qualsevol augment futur es mantindrà a un "ritme gradual i en un grau limitat".

Un altre dels apunts del banc per justificar la seva cauta decisió és el recordatori que el Brexit té "un impacte notable en les perspectives econòmiques". I segueix: "Les incerteses associades amb Brexit estan pesant sobre l'activitat domèstica, que s'ha alentit encara que el creixement global ha augmentat significativament."