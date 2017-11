La UE farà públic l'informe confidencial de Deloitte sobre la intervenció del Banco Popular

La Unió Europea, que al juny va obligar a liquidar el Banco Popular -adquirit pel Santander- haurà de fer públics els documents amb els quals va prendre la decisió, fins ara confidencials. Es faran públics, tot i que no íntegrament, l'informe de la consultora Deloitte sobre la situació de l'entitat bancària i els possibles escenaris i el text de la decisió d'intervenir el Popular que va redactar la Junta Única de Resolució (JUR), l'òrgan europeu que va decidir la intervenció.

La JUR, segons ha informat aquest dimecres el bufet d'advocats Roca Junyent, haurà de publicar els documents perquè l'òrgan d'apel·lació de la Junta Única de Resolució ha admès el recurs d'Aeris Invest, la societat de l'inversor xilè Andrónico Luksic, que va perdre 100 milions de dòlars amb la liquidació del Popular.

L'informe de Deloitte és un document clau perquè va ser encarregat per la JUR per decidir si s'intervenia o no el Banco Popular. Segons va transcendir quan es va intervenir l'entitat, Deloitte havia posat sobre la taula diferents escenaris, un dels quals li atribuïa al Popular un valor positiu de 1.500 milions d'euros. Els altres escenaris dibuixaven escenaris en els quals el banc tenia valors negatius.

La JUR va prendre la decisió a partir de les xifres que aportava Deloitte. Fins ara, la presidenta de l'òrgan europeu encarregat de liquidar entitats bancàries, Else König, s'havia negat a publicar els documents al·legant que contenien informació confidencial. La JUR els podrà publicar parcialment, però haurà d'argumentar per què les parts que no publica han de continuar sent confidencials.