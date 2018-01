Bankia guanya 816 milions d'euros, un 1,4% més, gràcies a la fusió amb BMN

Bankia va guanyar l'any passat 816 milions d'euros, un 1,4% més. El motiu de la millora es troba en l'impuls comercial i el control de despeses, segons ha comunicat el banc a la CNMV. En el resultat, però, també hi ha tingut efecte la fusió amb BMN. Sense tenir en compte aquesta fusió, el resultat hauria estat de 505 milions d'euros, un 37% menys.

El banc, que va rebre unes ajudes públiques de 22.424 milions, considera que el 2017 ha estat un exercici "molt important" perquè ha acabat el pla de reestructuració, s'ha executat la fusió amb BMN i s'ha avançat en el procés de privatització.

Malgrat la millora dels resultats, el compte de resultat mostra com el marge d'interessos -el purament bancari- va caure un 8,4% l'exercici passat, per situar-se en 1.968 milions d'euros. L'entitat ho explica per una menor aportació de les carteres de renda fixa i els venciments i les repreciacions de la cartera hipotecària, afectada pels baixos tipus d'interès i una important representació d'hipoteques de tipus variable. El marge brut es va contraure un 3,2%, fins als 3.064 milions d'euros.

El banc dona per fet en la seva presentació de resultats que la fusió amb BMN comportarà "ajustaments de personal", que ja s'han compatibilitzat.

L'entitat sosté que s'han reduït els crèdits dubtosos de cobrament durant aquest any en un 15%, que representen 9.740 milions d'euros, sense tenir en compte BMN. La taxa de morositat s'ha reduït i se situa en el 8,5%. La de cobertura dels actius dubtosos és del 53,6%. La cartera d'immobles adjudicats per impagaments s'ha reduït un 14,5% durant el 2017, i s'han venut 8.430 immobles.