Goirigolzarri nega qualsevol pla de fusió de Bankia amb el Banc Sabadell: "No preveiem noves actuacions"

Al sector bancari fa temps que es parla d'una possible fusió entre Bankia i el Banc Sabadell. Els rumors han pres força des de que el president del Sabadell, Josep Oliu, no descartés la setmana passada l'operació. Però el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha refredat aquest dimarts les expectatives. El número u de Bankia ha negat qualsevol pla de fusió de l'entitat nacionalitzada. "El perímetre que preveiem és l'actual. No ens estem plantejant noves operacions. No tenim ni a sobre ni a dins del calaix cap operació", ha assegurat Goirigolzarri durant la presentació dels resultats anuals de l'entitat.

El president de Bankia descarta per ara la fusió tot i que els rumors de l'operació són cada vegada més intensos i que la situació de Bankia, amb el preu de l'acció cada vegada més baix, és complicada. "La reducció del preu de l'acció no el veiem com a una pressió" per a la fusió, ha subratllat. Goirigolzarri ha admès que el context de tipus d'interès negatius, si es manté en el temps, "és un incentiu" per a les concentracions al sector bancari, però també ha insistit en què una fusió no entra en els plans de l'entitat.

Segons els plans del govern espanyol -accionista majoritari de Bankia a través del FROB- el banc hauria de tornar íntegrament a mans privades a finals del 2021. La data ha estat ajornada en més d'una ocasió perquè el preu de l'acció és molt baixa i l'Estat, que va resctar l'entitat el 2012, hi perdria encara més diners. Bankia continua guanyant clients i generant beneficis però aquests són cada vegades més baixos i l'entitat pateix sovint càstigs a la borsa.

El president de Bankia ha admès que la situació actual no és la adequada per a la privatització de l'entitat però ha assegurat que quan els tipus d'interès deixin de ser negatius, els marges de benefici del banc augmentaran i la situació millorarà. "No necessitem tipus alts. El que necessitem és la normalització dels tipus d'interès", ha afirmat.

El govern espanyol manté els plans de privatització

Des del nou govern espanyol -ara amb Unides Podem, que sempre havia defensat convertir Bankia en un banc públic- també s'ha insistit en mantenir els plans per a l'entitat i privatitzar-la quan les condicions del mercat ho permetin. "El full de ruta d'aquest govern segueix sent el mateix que el del govern anterior: l'objectiu és el sanejament de l'entitat per posteriorment procedir a la seva venda", ha assegurat la ministra portaveu, María Jesús Montero, després del consell de ministres. "Tant de bo Bankia trobi un entorn de mercat que permeti la seva venda amb una productivitat més gran i més capacitat de vendre accions per recuperar els diners del rescat", ha afegit.

L'entitat va registrar un benefici net de 541 milions d'euros el 2019, un 23% menys del que havia guanyat el 2018. L'entitat bancària atribueix la reducció al fet que va obtenir menys de la rotació de carteres de renta fixa, així com a les previsions més altes associades al cost de la venda d'actius improductius. Malgrat això, José Ignacio Goirigolzarri, president del banc, ha destacat aquest dimarts en un comunicat que l'entitat ha registrat un nou increment del nivell de solvència, que tanca per primera vegada en un exercici per sobre del 13%, "molt per sobre de les exigències regulatòries".

És gràcies a aquesta "sòlida" posició de capital que Goirigolzarri ha anunciat la intenció de Bankia de mantenir el dividend i d'abonar 355 milions d'euros als seus accionistes. La xifra equival a un 6,1% de rendibilitat per dividend (en base a la cotització amb què va tancar l'empresa a borsa el 2019). "Fem així una passa més en el retorn de les ajudes als contribuents", ha assenyalat.