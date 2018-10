El port de Barcelona amortitza anticipadament 66 milions de deute

El consell d'administració del port de Barcelona ha decidit aquest dimecres l'amortització anticipada d'una part dels crèdits amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) per valor de 66,3 milions d'euros, segons ha informat l'Autoritat Portuària.

Amb l'operació, el nivell d'endeutament del port a final del 2018 quedarà en 214,7 milions d'euros. Al tancament del 2017 l'endeutament del port era de 281,1 milions d'euros, després d'haver-lo reduït en 300 milions els últims set anys.

La cancel·lació dels deutes aprovada aquest dimecres correspon a dos crèdits diferents, tots dos a tipus fix, i no tindrà cap penalització.

D’una banda, s'amortitzarà el segon desemborsament del préstec Port de Barcelona II 2A, subscrit el juny del 2006 per valor de 40 milions, amb un saldo viu de 28,8 milions d’euros. D’altra banda, l’entitat ha decidit amortitzar de manera anticipada el segon desemborsament del préstec Port de Barcelona II 2 B, signat amb el BEI l’octubre del 2007 per 45 milions d’euros, i amb un saldo pendent de 37,5 milions.

Tot i que el Port de Barcelona disposa de préstecs a tipus zero, aquests dos crèdits es van subscriure a tipus fix (de l’1,44% i de l’1,49%, respectivament) i, per tant, suposen un cost financer per a l’entitat, que ara s'estalviarà.

Tanmateix, tots dos préstecs es poden revisar o amortitzar anticipadament al desembre del 2018 sense cap penalització, motiu pel qual s’ha decidit destinar part dels recursos excedentaris (beneficis) del Port a aquesta cancel·lació anticipada.

Pròrroga de concessions i inversions

El consell d'administració, que presideix Mercè Conesa, també ha aprovat prorrogar les concessions de tres companyies instal·lades al recinte portuari, que, a canvi de l’ampliació del termini concessional, faran diverses inversions a les seves instal·lacions.

Es tracta de les companyies Servicios Recipe TM2, dedicada a l’embalatge industrial; Cargill, especialitzada en la recepció, emmagatzematge i distribució de sòlids a granels, i Autoterminal, terminal de vehicles. De manera conjunta, les tres empreses invertiran més de 12,4 milions d’euros a les seves instal·lacions del port de Barcelona.

A més, la companyia CRC Obras y Servicios s’ha adjudicat les obres d’urbanització del tram IV de la Ronda del Port (Fase 2) per un import de 2,2 milions d’euros. L’actuació es desenvoluparà durant un termini d’un any. Les obres consisteixen a reurbanitzar el tram IV de la Ronda del Port, al voltant del moll Oest, amb una nova rotonda que permeti millorar la distribució de les circulacions viàries cap a l’interior del port i cap als molls Oest i Contradic.