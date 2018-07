El preu del lloguer cau a Barcelona per tercer trimestre consecutiu

El preu del lloguer a Barcelona baixa. De fet, és l'única capital catalana on es produeix aquesta tendència. Segons el portal immobiliari Idealista, el preu del lloguer a la ciutat ha disminuït un 3,4% el segon trimestre del 2018 respecte al mateix període de l'any anterior.

Es tracta del tercer trimestre consecutiu en què es produeix una tendència a la baixa i el període en què el descens és més accentuat des del 2012, poc abans que el lloguer d'habitatge a Barcelona toqués fons (vegeu el gràfic).

La situació a la capital catalana contrasta de ple amb la resta de capitals de província i del territori. El cas més extrem és el de la ciutat Girona, on el preu del lloguer ha augmentat un 7,4% entre els mesos d'abril i juny.

La pujada a Lleida ha sigut del 3,8%, mentre que a Tarragona els preus s'han mantingut pràcticament estables, amb un lleuger augment del 0,7%. Segons indica l'informe, l'Hospitalet de Llobregat és la ciutat catalana que ha registrat un augment interanual més gran pel que fa als preus del lloguer, concretament del 13,5%.

Malgrat la caiguda moderada del preu del lloguer, Barcelona continua sent el nucli urbà més car de tot Espanya. Segons les últimes dades, el preu mensual de cada metre quadrat a Barcelona és de 17,2 euros, una xifra allunyada dels 16,1 euros per metre quadrat que registra Madrid (la segona ciutat més cara d'Espanya). En aquest cas, la tendència dels preus és totalment oposada. El preu del lloguer a Madrid va registrar un nou màxim aquest segon trimestre, mentre que a Barcelona els preus s'han estabilitzat.

La tercera ciutat més cara d'Espanya segons l'informe és Sant Sebastià (15,4 euros per metre quadrat), seguida de Palma (12,7 euros per metre quadrat). Per altra banda, les ciutats amb el lloguer més baix són Zamora, amb un preu de 4,5 euros el metre quadrat, i Càceres, Àvila i Ciudad Real, on l'import del lloguer és de 4,8 euros per metre quadrat.