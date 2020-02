Ofertes en hotels i restaurants: Barcelona s'alia amb el sector per salvar les pèrdues del Mobile

L'Ajuntament de Barcelona ja ha començat a orquestrar una resposta per mitigar l'impacte econòmic que suposarà la cancel·lació del Mobile World Congress per a la ciutat. Així ho ha avançat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, que ha explicat després d'una reunió amb agents econòmics de Barcelona que es posaran en marxa almenys dues iniciatives per minimitzar al màxim les pèrdues.

D'una banda, el sector hoteler i de la restauració impulsarà amb el seu suport la Barcelona Opportunity Week, un conjunt de paquets d'ofertes amb l'objectiu de captar nous visitants i aconseguir que els assistents que ja tenien vols i hotels reservats per assistir al Mobile vinguin igualment a Barcelona.

En paral·lel, com ja va anunciar ahir l'associació d'empreses tecnològiques Barcelona Tech City, l'Ajuntament també recolzarà un "paraigua" d'esdeveniments enfocats al món de les start-ups que s'ha batejat amb el nom de Barcelona Tech Spirit. "Vol esmorteir al màxim possible l'impacte de la cancel·lació tant en el teixit de les empreses com en l'economia del visitant", ha assegurat Collboni.