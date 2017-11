El Black Friday cedeix el regnat a les compres online

Torna a ser aquí. El comerç reprèn avui la campanya de descomptes del Black Friday amb un objectiu clar: que la baixada de vendes de l’octubre quedi tan sols en una petita esgarrapada. Aquest any, el sector preveu que la tradició nord-americana d’avançar les compres de Nadal al dia després del d’Acció de Gràcies li suposarà un augment de les vendes del voltant d’un 10%. Després d’un mal inici de la temporada d’hivern pel retard en l’arribada del fred i la situació política a Catalunya, els botiguers en ple s’han tornat a sumar a la cita. “Pensem que pot ser una bona campanya, després d’un mes que ha sigut fluix per diversos factors”, assegura el president de l’organització de comerciants catalans Retailcat, Joan Carles Calbet.

Tot i així, segons el professor de màrqueting de l’escola de negocis Esade Gerard Costa, aquest Black Friday sera més online que mai. L’expert preveu que “per primera vegada” les vendes a través d’internet suposaran més de la meitat dels ingressos totals d’aquest divendres. El motiu es troba darrere d’un dels conceptes que l’acadèmic explica a les seves classes: la omnicanalitat. “El consumidor compara entre cadenes, passeja per la botiga i després ho busca per internet”, explica Costa. A aquest factor s’hi afegeix que l’electrònica -en què el client gasta més i vol remenar entre totes les opcions- s’ha convertit en el sector estrella d’aquesta campanya.

Com altres anys, les principals cadenes i botigues onlineno s’han esperat a divendres per penjar els cartells dels descomptes. Per a la professora de la UOC i experta en màrqueting Neus Soler, aquesta vegada l’aposta és encara més agressiva. “L’augment de la facturació no serà tan acusat com en altres edicions, precisament perquè encara que es vengui més estarà tot més rebaixat”, afirma. Segons Soler, l’efecte novetat dels últims dos anys també minvarà en aquesta ocasió.

Un terç de les compres de Nadal

De fet, el Black Friday s’ha convertit en una manera d’avançar moltes de les compres de la campanya de Nadal i, per tant, el seu impacte en els comptes dels comerços és relatiu. Segons un estudi recent de la consultora Deloitte, gairebé un terç dels regals d’aquestes festes es compraran aquests dies. En aquest sentit, Costa apunta que les grans cadenes de distribució també s’han pres la campanya com una oportunitat per rastrejar quins productes tindran més èxit durant el Nadal.

Aquesta cita ja fa un parell d’edicions que ha arrossegat el petit comerç a sumar-se als descomptes. Segons Joan Carles Calbet, un 80% de les cadenes de proximitat seguiran la crida. Tot i així, per a Costa els botiguers “han d’anar amb compte” en aquesta tempesta de rebaixes i han d’optar per potenciar el servei personal. La cita ha tornat a empènyer sectors normalment aliens al cicle de les rebaixes, que ja s’han convertit en una constant durant l’any. Des d’immobiliàries fins a fabricants de cotxes, pràcticament ja no hi ha cap sector amb activitat comercial que no hi tingui cabuda.