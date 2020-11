Les botigues de la carretera de Sants, a Barcelona, lluïen cartells als aparadors aquest matí que deien "Black Friday", d'altres hi posaven simplement "Ofertes", amb les lletres ben grosses, i alguns anunciaven preus tan rebaixats que atraurien a qualsevol. També hi havia comerços que fins i tot havien guarnit l'entrada amb globus de color negre per cridar l'atenció. Però ni d’aquesta manera. La gent passava de llarg. Encara que fos Black Friday i que la carretera de Sants sigui una de les vies comercials més llargues d'Europa, aquest divendres al matí amb prou feines es veien clients a les botigues.

"El dia d'avui m'ha decebut", confessava Darwin Cunalata, que esperava darrere del taulell que algú es dignés a entrar a la sabateria Coturno, de la qual és encarregat des de fa quatre anys. Tots els articles tenien un descompte del 30%, un 10% més que en el Black Friday de l'any passat. "Faig més descompte perquè vull treure estoc, tots els articles són de temporada", justificava. Però en tot el matí, deia, només havia fet vuit vendes i ja estava gairebé per llançar la tovallola: "Jo crec que per molta oferta que faci, no vendré res. La gent té por. No surt. Només cal veure el carrer".

Al carrer, just a tocar de la sabateria Coturno, hi ha un local tancat amb un rètol a la façana que diu "Es lloga". Dos locals més enllà n’hi ha un altre també amb la persiana abaixada. "Espero que demà sigui el dia fort de vendes", es mostrava una mica esperançat Albert Sospedra, que és propietari d'un dels comerços més antics de la carretera de Sants, la sastreria Sospedra, que va obrir el 1919, fa més d'un segle, i encara aguanta. Amb tot, l'home no confiava que el Black Friday els salvi de la catàstrofe provocada per la pandèmia: "El que venguem ara ho deixarem de vendre al desembre i en la campanya de Nadal". O sigui, que només servirà per enredar la gana.

"Compraré per internet"

Esther Sánchez sortia aquest migdia amb una bossa a la mà d'una botiga Pull&Bear, també a la carretera de Sants. Caminava amb pas lleuger perquè, se justificava, s'havia escapat de la feina un moment per anar a comprar. "Ni recordava que era el Black Friday. He anat a comprar avui perquè necessitava una cosa per al meu fill, que se li ha quedat petita. Però ara que ho dius, sí que aprofitaré per comprar aquesta tarda, però per internet", contestava sense deixar de caminar.

En canvi, l'Alba sí que recordava perfectament que avui és el Black Friday. Aquest migdia era a la Fnac de la plaça Catalunya comprant un mòbil: "El que tenia es va trencar la setmana passada i he esperat fins avui per aprofitar l'oferta". De fet, la secció de mòbils, tauletes i ordinadors de la Fnac era un dels pocs llocs on aquest matí sí que hi havia un cert moviment de clients. Malgrat tot, res de l'altre món. Perquè avui és el Black Friday, però de debò: un divendres negre per al comerç.