Un Boeing 737 Max 8 sense passatgers fa un aterratge d'emergència a Orlando

Un Boeing 737 Max 8 de la companyia aèria Southwest Airlines que no portava passatgers va haver d'aterrar d'emergència dimarts poc després de l'enlairament de l'aeroport internacional d'Orlando –a l'estat de Florida, EUA–, segons van informar mitjans locals.

Un dels motors de l'avió va presentar un problema i la tripulació "va seguir el protocol i va fer un aterratge segur" al mateix aeroport, va dir el portaveu de Southwest Airlines, Chris Mainz, a mitjans d'Orlando.

Les autoritats aeronàutiques dels Estats Units, la Unió Europea i d'altres països han prohibit els vols comercials dels avions Boeing 737 Max 8 i 9 en resposta als dubtes sorgits després dels accidents soferts per dos d'aparells d'aquest tipus a Indonèsia, l'octubre passat, i a Etiòpia, aquest mes de març, en què van morir centenars de persones.

L'avió que ha aterrat d'emergència havia de volar aquest dimarts fins a Victorville (Califòrnia), per quedar-hi estacionat. Ara serà traslladat a una unitat de manteniment de Southwest per revisar-lo.

En l'accident d'aquest mateix mes d'un Boeing 737 Max d'Ethiopian Airlines hi van morir les 157 persones que anaven a bord, mentre que en el de l'aparell de la companyia indonèsia Lion Air hi van morir els 189 ocupants.