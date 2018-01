Boom de nous clients a Caixa d’Enginyers arran del Procés

El dijous 5 d’octubre, en plena fuga de dipòsits i caiguda a la borsa, els màxims responsables de CaixaBank i Sabadell prenien una decisió dràstica per tallar l’hemorràgia: treurien la seva seu social de Catalunya. El moviment va suposar un veritable terratrèmol i va tenir una conseqüència immediata: el territori català es quedava sense cap entitat financera que hi mantingués la seu social. Amb una sola excepció.

La Caixa d’Enginyers, una cooperativa de crèdit fundada el 1967, va decidir mantenir la seva seu a Catalunya en el moment més àlgid de l’estampida empresarial causada pels fets polítics de l’octubre. Tot i haver evitat escrupolosament qualsevol manifestació política, l’entitat ha rebut un tsunami de clients que hi han portat els seus estalvis després de deixar les dues grans entitats catalanes.

540x415

Segons ha confirmat Caixa d’Enginyers a l’ARA, durant el 2017 ha captat més de 17.000 nous socis. D’aquesta manera ha superat la barrera dels 160.000 afiliats, quan un any enrere havia acabat amb 142.500. La pujada és del 12,2% anual, un creixement impactant si es compara amb el del 2016 (de l’1,1%) i també el més important dels últims cinc anys (vegeu gràfic).

L’entitat no aclareix fins a quin punt la convulsió política de principis d’octubre ha estat significativa. No obstant, fonts del sector apunten que la mateixa entitat va enviar una circular als treballadors en què situava al voltant dels 9.000 el número de nous socis d’ençà de l’1 d’octubre. Aquesta xifra representaria més de la meitat del creixement en un any que ha estat molt més positiu en aquest sentit per a la Caixa d’Enginyers que el 2016.

De fet, l’entitat ha explicat a aquest diari que el seu creixement s’explica per diversos factors. D’entrada, recorden que l’índex de recomanació de l’entitat és altíssim, d’un 49,6% en la metodologia Net Promoter Score, mentre que la mitjana del sector està en un -2,9%. Aquest índex de recomanació és, segons Caixa d’Enginyers, el més alt entre totes les entitats bancàries d’Espanya. En la mateixa línia, l’entitat recorda que, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), Caixa d’Enginyers és la segona entitat pel que fa a nivell de satisfacció dels seus clients.

Factors no polítics

A més, la cooperativa de crèdit que presideix Josep Oriol Sala sosté que d’ençà de la crisi financera els valors “cooperatius i de responsabilitat” que representa Caixa d’Enginyers van molt més buscats entre els clients bancaris. “El context social és molt més procliu cap a les entitats cooperatives de crèdit”, defensa l’entitat. Per tot plegat, opina que el seu èxit actual no es deu a la sortida de Catalunya de CaixaBank i el Sabadell: “No es pot considerar que la conjuntura actual, i la decisió de mantenir la seu a Barcelona, sigui l’únic factor pel qual els nous socis han decidit dipositar la seva confiança en Caixa d’Enginyers”. L’entitat reforça aquest argument informant que el creixement de l’últim any ha estat del 14% a Catalunya i del 8% a la resta d’Espanya.

Malgrat aquests matisos, resulta impossible no pensar que la situació política ha impulsat l’entitat que dirigeix Joan Cavallé. En plena estampida d’empreses cap a fora de Catalunya, la cooperativa de crèdit va afirmar en un comunicat que estava “immunitzada de les reaccions dels mercats davant d’esdeveniments polítics, socials o econòmics”. També recordava que una decisió així només es podia prendre a l’assemblea general i que els seus socis són “els propietaris de l’entitat”, i que pel seu model “no té necessitats de finançament del Banc Central Europeu”. Dies més tard, l’entitat va fer un nou comunicat en què aclaria que no descartava “cap opció” per mantenir “en tot moment l’entitat dins de l’eurozona”.

Cal recordar que en l’últim lustre, i sense comptar el 2017, el millor any pel que fa a captació de socis de l’entitat va ser el 2015, amb un creixement d’un 8,6%. Casualment o no, aquell any les entitats catalanes ja van ser al punt de mira dels clients per haver signat en plena campanya electoral un comunicat en què advertien que la independència podia forçar-les a anar-se’n de Catalunya.