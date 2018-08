Brussel·les amenaça Abengoa amb una multa milionària per manipular preus

La Comissió Europea ha enviat un plec de càrrecs contra l’empresa d’energia espanyola Abengoa perquè considera que va manipular de manera fraudulenta els preus d’etanol. Ara la companyia té un temps per analitzar les acusacions i enviar les seves al·legacions a Brussel·les. Pot enfrontar-se a una multa milionària.

En una informació avançada per Reuters, i que ha pogut confirmar el diari ARA, Abengoa s’enfronta ara a una acusació formal, després que l’executiu comunitari hagi conclòs de manera preliminar que Abengoa, juntament amb l’empresa sueca Lantmännen i la belga Alcogroup, van abusar de la seva posició de mercat per pactar els preus d’etanol, un alcohol fabricat amb cultius de blat, remolatxa o blat de moro que s’utilitza com a carburant en alguns vehicles. Segons Brussel·les, van conspirar per manipular els preus a través de l’agència de notificació S&P Global Platts. El plec de càrrecs va ser enviat ara fa un mes.

Fonts pròximes al cas expliquen que l’empresa té ara un temps per analitzar els càrrecs i enviar al·legacions, però la decisió final de l’executiu encara pot trigar mesos. Tot i així, Abengoa es podria enfrontar a una sanció milionària que podria ascendir fins a un 10% de la seva facturació, tot i que si accepta els càrrecs se li podria reduir la multa, segons les normes comunitàries.

El cas es remunta al 2013, quan unes inspeccions per sorpresa a diferents empreses del sector van trobar indicis de la possible manipulació. Les investigacions van seguir fins al 2015, quan la Comissió Europa va decidir obrir una investigació formal –poques setmanes després d’entrar en concurs de creditors– i en la seva conclusió preliminar considera provada aquesta manipulació.

Preus inflats de l'alcohol

Quan va anunciar la investigació, l’executiu alertava de l’efecte que té la manipulació dels preus de l’alcohol, ja que “perjudiquen la competència i soscaven els objectius energètics de la UE en augmentar els preus de les energies renovables”. A més, el fet que inflessin artificialment els preus afectava tots els mercats físics i de derivats financers tant a Europa com a la resta del món.

Així mateix, Brussel·les creu que, amb casos com aquest, els consumidors podrien deixar d’utilitzar biocarburants com a alternativa als combustibles fòssils, cosa que provocaria que la lluita contra el canvi climàtic fos encara més difícil.

La notícia ha provocat que les accions de l’empresa andalusa hagin caigut avui a la borsa, justament després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) hagi amenaçat excloure-la de la borsa, després que la companyia vulgui fer canvis per evitar que es vegi afectada per una nova norma que obligarà a partir del 28 de setembre que les accions tinguin un preu mínim d’un cèntim.