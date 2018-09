Brussel·les investiga si Amazon ha utilitzat de manera il·lícita les dades dels seus clients

Les autoritats reguladores de la Unió Europea han obert aquest dimecres una investigació a Amazon per un possible ús il·lícit de les dades dels seus clients. Segons la comissària de Competència de la UE, Margrethe Vestager, el gegant comercial estaria utilitzant la informació amb finalitats comercials que estarien "sufocant" la competència.

Durant una roda de premsa, Vestager ha anunciat que les autoritats europees estan reunint la documentació necessària i que ja han enviat "una sèrie de qüestionaris" a altres marques "per entendre el problema en totes les seves dimensions".

A hores d'ara, l'empresa liderada per Jeff Bezos ha rebutjat fer qualsevol comentari sobre la situació, tal com recollia l'agència Reuters. Tot i que les inspeccions acaben de començar, Amazon podria arribar a afrontar una multa que equivaldria al 10% de la seva facturació a escala global per infringir la llei antitrust europea.

La investigació s'ha donat a conèixer poques hores després que Vestager anunciés que McDonald's evitava una multa milionària. Després de tres anys d'investigació, la Comissió Europea va dictaminar que la cadena de menjar ràpid no va beneficiar-se d'ajudes d'estat il·legals a Luxemburg.