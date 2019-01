Brussel·les investiga Nike pel tracte fiscal a Holanda

La Comissió Europea (CE) ha anunciat aquest dijous l'obertura d'una investigació per determinar si el tracte fiscal concedit a Nike a Holanda ha suposat un avantatge per a l'empresa nord-americana respecte als seus competidors i ha comportat la violació de les normes comunitàries d'ajudes d'estat.

L'obertura de la investigació no en prejutja el resultat, i a partir d'ara Holanda i altres parts interessades podran presentar a Brussel·les els seus punts de vista, ha assenyalat l'executiu de la Unió Europea (UE) en un comunicat.

L'anàlisi de la CE se centra en el tracte fiscal que els Països Baixos van concedir a dues companyies del grup Nike amb seu en aquest país europeu: Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands. Les dues firmes desenvolupen, comercialitzen i registren les vendes dels productes Nike i Converse a Europa, el Pròxim Orient i l'Àfrica.

Segons ha indicat la Comissió, les dues societats van obtenir llicències per utilitzar els drets de propietat intel·lectual relacionats amb els productes Nike i Converse en aquestes àrees geogràfiques. Les companyies van aconseguir les llicències a canvi del pagament de 'royalties', deduïbles d'impostos, de dues entitats del grup Nike que actualment són empreses no subjectes al pagament d'impostos a Holanda.

El conjunt de l'estructura corporativa de Nike, més enllà d'aquestes dues companyies, és fora de l'abast de les normes de la UE sobre ajudes d'estat, ha subratllat l'executiu comunitari. Entre el 2006 i el 2015 les autoritats holandeses van emetre cinc resolucions fiscals ('tax rulings'), dues de les quals encara estan en vigor. Aquestes es basen en un mètode per calcular les regalies que han de pagar Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands per l'ús de la propietat intel·lectual.

Fruit de les resolucions, les dues empreses només paguen impostos a Holanda per un marge operatiu limitat basat en les vendes. A la CE li preocupa que el pagament de les regalies avalat per les resolucions fiscals "pugui no reflectir la realitat econòmica".

"Els 'royalties' semblen superiors als que companyies independents que haguessin negociat en termes de mercat haurien acordat entre si d'acord amb els principis de competència plena", ha apuntat Brussel·les. En concret, l'anàlisi preliminar de Brussel·les indica que Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands tenen més de 1.000 empleats i estan involucrades en el desenvolupament, la gestió i l'explotació de la propietat intel·lectual.

Així, Nike European Operations Netherlands anuncia i promociona de manera activa els productes Nike a Europa, el Pròxim Orient i l'Àfrica, i assumeix els seus propis costos vinculats a les activitats de màrqueting i vendes.

No obstant això, els receptors dels 'royalties' són entitats del grup Nike que no tenen empleats i no duen a terme activitats econòmiques. Per tant, la investigació de Brussel·les se centrarà en si les resolucions fiscals sobre els pagaments dels 'royalties' podrien haver reduït indegudament la base imposable a Holanda de Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands des del 2006.

Com a resultat, Holanda podria haver concedit al grup Nike "un avantatge selectiu" permetent-li pagar menys impostos que altres empreses o grups pel preu de les transaccions, que es fixa d'acord amb les condicions de mercat. Si aquesta hipòtesi es confirma, significaria que Nike s'hauria beneficiat d'una ajuda d'estat il·legal, ha advertit l'executiu comunitari.