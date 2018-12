Brussel·les també creu que "cal estar espantats" per companyies com Huawei

La Comissió Europea ha mostrat aquest divendres la preocupació per companyies tecnològiques xineses com Huawei, perquè estan sotmeses a una legislació del gegant asiàtic que permet als serveis d'intel·ligència del país accedir a les dades dels seus usuaris o clients. Aquesta resposta l'ha donada el vicepresident de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital, Andrus Ansip, en resposta a la pregunta sobre si la Comissió estava preocupada per la tecnològica Huawei després de la detenció de Meng Wanzhou, directora financera de l'empresa. Les sospites que planen sobre Huawei van més enllà dels arguements sobre les vendes de productes a l'Iran. EUA i ara també Europa, pateixen per on pugui anar a parar la informació a la qual té accés la companyia xinesa quan fa inversions o projectes als seus països.

Wanzhou ha sigut detinguda al Canadà i a petició dels Estats Units per la sospita que l'empresa xinesa hauria violat les sancions econòmiques imposades per Washington a l’Iran i hauria venut equips al país de l’Orient Mitjà. La detenció agreuja encara més la guerra comercial entre els EUA i la Xina. De fet, ja fa temps que plana una preocupació creixent als EUA, i també en països europeus, per les inversions d'empreses públiques xineses o per tecnològiques d'aquest país cada vegada més lligades amb el govern xinès.

La Comissió no té cap detall sobre la detenció o les operacions d'aquesta empresa amb l'Iran, però no ha dubtat en aprofitar per mostrar les seves preocupacions. "No sabem exactament els motius pels quals s'ha detingut aquesta persona al Canadà però "cal estar preocupats per aquestes empreses", ha dit Ansip, que ha arribat a afirmar: "Com a persones individuals també hem d'estar espantats".

Precisament, recentment la UE ha arribat a un acord per controlar més les inversions estrangeres en sectors estratègics. Tot i que no es fixa una obligació dels estats per establir mecanismes de control, sí que es promourà més control i obligació de transparència en les inversions estrangeres directes de sectors com l'energia, l'espai i el transport, i també en tecnologia, infraestructures i dades sensibles. S'enfoca precisament als sectors que considera claus per a la seguretat i l'ordre públic.

Huawei, "decebuda"

Huawei no ha trigat a respondre-hi. La companyia ha emès un comunicat en què es mostra "sorprenentment decebuda" pels comentaris de la Comissió Europea i nega "categòricament" que suposi una amenaça per a la seguretat. Huawei és justament l'empresa que ha dut a terme alguns projectes relacionats amb 5G i cotxes autònoms amb la Comissió Europea, i per això defensa que "intentarà continuar cooperant-hi". També assegura que "mai ha sigut requerida per un govern a crear cap sistema d'accés secret als programaris o a interrompre xarxes" [una acusació que el vicepresident de la Comissió Europea no ha detallat tant]. Huawei, de fet, diu que és "una part de la solució i no del problema", i s'ofereix a cedir qualsevol informació requerida per mantenir un diàleg "obert amb els socis europeus".