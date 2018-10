Brussel·les dubta de la viabilitat dels nous pressupostos espanyols i li exigeix explicacions

Brussel·les dubta dels nous pressupostos de l’estat espanyol. Aquest divendres la Unió Europea ha enviat una carta al govern d'Espanya demanant aclariments perquè creu que no ofereix "una imatge completa" de com vol complir amb els seus compromisos amb la Comissió Europea (CE). L'executiu espanyol tindrà fins dilluns per respondre.

Quatre dies més tard que el govern espanyol enviés l'esborrany dels pressupostos pactat entre el PSOE i Podem, l'executiu comunitari demana que doni més detalls sobre el seu optimisme i com espera complir amb les exigències de Brussel·les. El govern de Pedro Sánchez va prometre un dèficit de l'1,8% pel 2019 (en lloc de l'1,3% pactat inicialment), a canvi de fer un esforç estructural del 0,4% (uns 5.000 milions d’euros). La Comissió Europea, però, vol saber com ho farà, ja que Espanya s'havia compromès inicialment a un esforç estructural del 0,65%.

La CE també assenyala que els pressupostos preveuen una despesa "que excedeix l'augment màxim recomanat". "Atesa la limitada informació disponible, no podem excloure el risc d'una certa desviació de l'esforç requerit”, adverteix la missiva. Segons el govern espanyol, aquest esforç es complirà en part gràcies a les lleis sobre transaccions financeres i la coneguda com a 'taxa Google', però Brussel·les vol aclarir-ho amb detall. També va demanar més informació sobre com complirà la norma sobre reducció de deute públic.

La carta admet que l'esborrany de pressupostos s'ha enviat abans que s'hagi votat al Congrés i demana que, en cas que hi hagi algun canvi, informi sobre "qualsevol desenvolupament fiscal o decisió que es prengui en les properes setmanes". Amb tot, el govern espanyol haurà de respondre a les qüestions de Brussel·les només començar la setmana vinent per intentar convèncer l'executiu dels seus comptes. El veredicte final de la Comissió Europea sobre els pressupostos espanyols se sabrà a finals de novembre.

La carta de l'executiu comunitari xoca frontalment amb l'optimisme venut per la Moncloa després de la trobada entre Pedro Sánchez i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, dimecres passat. Fonts espanyoles asseguraven després de la reunió que els comptes espanyols eren "bons i positius" per a Brussel·les. La carta ara ho contradiu i posa de manifest que necessiten més aclariments, tot i que Europa assegura que no cal "cap dramatisme". La Moncloa, d'altra banda, treu pit i creu que "Espanya no és Itàlia". Ara bé, al país transalpí també se li ha enviat una carta, encara que el to és totalment diferent. A banda, la CE també va enviar missives a Portugal, França i Bèlgica.

En qualsevol cas, no significa que els comptes espanyols siguin rebutjats –una opció que no es preveu i que mai no ha passat, tot i que és possible que sí que passi amb Itàlia–, però demostra que no tot estava tan lligat com volia el govern de Sánchez. Això sí, seran els primers pressupostos des del 2009 en què Espanya no superarà el dèficit màxim que fixen les normes d'estabilitat de Brussel·les, que el fixen en el 3%.

El president del govern espanyol va recordar que no és el primer cop que el país ha rebut cartes d'aquest tipus i va subratllar "la bona acollida" dels pressupostos, recordant la diferència entre els documents enviats el 2017 i 2018 durant l'anterior govern de Mariano Rajoy, en què s'instava l'executiu a fer correccions.