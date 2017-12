La CEOE planteja una millora de mínims de cara a la negociació salarial el 2018

Després de passar tot l'any sense aconseguir arribar a un pacte amb els sindicats per a la pujada salarial del 2017, la CEOE només està disposada a proposar una millora de mínims de cara a la negociació de l'any que ve.

El 2017 la patronal va deixar la seva proposta en una forquilla d'entre l'1,5% i el 2% d'increment salarial per evitar que els salaris pugin més que els preus. A més, hi va afegir un increment variable de mig punt que anés lligat a la productivitat, una proposta que els sindicats ja van titllar d'insuficient i que, per això, van rebutjar. Tal com ha confirmat a l'ARA un portaveu de la patronal, el que la CEOE està disposada a aplicar l'any que ve és un increment variable. Només aquest petit canvi és el que la patronal està disposada a cedir l'any que ve per intentar acostar posicions amb els sindicats. Cal recordar que CCOO i la UGT demanaven un increment d'entre l'1,8% i el 3%.

Tot i això, la CEOE no concretarà fins a quin punt cedeix en aquest variable fins al gener, després de diverses reunions amb els sindicats que es duran a terme entre finals d'any i un cop ho hagi aprovat la seva junta directiva.

A més, la CEOE vol que aquesta proposta salarial es reculli en un acord plurianual en què s'haurien d'acordar també altres temes com l'absentisme laboral o el paper de les mútues en els processos d'incapacitat temporal.