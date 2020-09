EN DIRECTE | El govern espanyol aprova la pròrroga dels ERTO de la mà de sindicats i patronal

Habemus fumata blanca. Així acaba l'acord entre agents socials –patronal i sindicats– i govern espanyol per prorrogar per quart cop, i fins al 31 de gener del 2021, els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). El consell de ministres d'aquest dimarts ha donat llum verda al text que recull la pròrroga i que fins fa pocs minuts no ha tingut el vistiplau de la patronal. La CEOE, que aquest dilluns a la nit s'aixecava de la taula de negociació amb un no com a resposta, ha acabat aprovant per unanimitat en el seu comitè executiu l'allargament proposat pel govern espanyol. Aquestes són les principals claus:

Sectorització dels ERTO

Tots els ERTO es prorrogaran fins al 31 de gener del 2021. Les empreses més afectades per la pandèmia es podran acollir a un ERTO per força major. Aquests seran focalitzats per sectors i les seves activitats es limitaran a partir de la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE). Inclourà principalment el sector turístic i aquelles empreses que formen part de la seva cadena de valor i que hauran d'acreditar la seva dependència.

El govern també ha aprovat els denominats ERTO de rebrot. Tots aquells negocis que es vegin afectats per restriccions sanitàries i, per tant, obligats a tancar o a limitar la seva activitat normal es podran acollir a aquesta mesura. L'última proposta del govern, però, amplia aquests ERTO i els flexibilitza per aquelles empreses que no es poden acollir a un ERTO de força major. Aquesta tercera via vol donar sortida a sectors com el del comerç o l'hostaleria.

Exoneracions a les empreses de fins al 100%

Mentre que les exoneracions dels ERTO per força major es mantenen, la resta s'incrementen. En el primer dels casos, les empreses de menys de 50 treballadors veuran exonerades les cotitzacions a la Seguretat Social un 85% fins el mes de gener del 2021, mentre que aquelles de més de 50 treballadors un 75%.

D'altra banda, totes les empreses que s'acullin a un ERTO de rebrot de menys de 50 treballadors podran gaudir d'una exoneració de les cotitzacions del 100% a l'octubre, del 90% al novembre, del 70% al desembre i, finalment, del 60% el mes de gener quan finalitzin els ERTO. Les empreses de més de 50 treballadors que es vegin afectades per un expedient temporal com aquest podran exonerar un 90% les cotitzacions a la Seguretat Social el primer mes, un 80% el següent i, finalment, un 60% i 50% el desembre i gener, respectivament.

Prestació per desocupació

Una de les victòries dels sindicats és que els treballadors no vegin reduïda la seva prestació per desocupació. En aquest sentit, els empleats seguiran cobrant el 70% passats els sis mesos, de manera que no veuran reduïda la seva prestació al 50%.

Comptador a zero tot el 2021

La nova pròrroga dels ERTO també inclou mantenir el comptador a zero tot el 2021. Això significa que es permetrà a tots els treballadors afectats per ERTO que no se'ls descompti la prestació per desocupació.