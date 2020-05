La CEOE suspèn el diàleg amb Sánchez pel pacte amb Bildu sobre la reforma laboral

Rebuig total. La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha trencat aquest dimarts el diàleg amb el govern espanyol i anul·larà les reunions que hi tenia previstes, segons ha avançat RNE, després que el PSOE pactés ahir amb Bildu derogar la reforma laboral. La polèmica llei s'ha convertit en la moneda de canvi per aconseguir l'abstenció del partit de l'esquerra 'abertzale' en la votació de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma.

Les dues grans patronals espanyoles, CEOE i Cepyme, han reaccionat a primera hora a l'acord amb un comunicat. "Aquest pacte suposa un menyspreu indignant al diàleg social, al qual dinamita", han avisat. Les organitzacions empresarials consideren que el pacte tira pel dret sense tenir en compte els agents socials "en el moment més delicat de l'economia espanyola".

Totes dues critiquen que l'Estat no ha fet cas de les recomanacions emeses aquest dimecres per la Comissió Europea, en què demanava a l'executiu de Pedro Sánchez que inverteixi més en sanitat i ocupació. Les patronals fan esment de la recuperació a mitjà termini de mesures de suport a l'ocupació, com la flexibilització de les condicions laborals. "L'acord és d'una irresponsabilitat majúscula i tindrà unes conseqüències negatives incalculables en l'economia espanyola i la confiança empresarial, tant nacional com internacional", han remarcat.

La catalana Foment del Treball s'ha sumat a aquesta "alarma" i ha assegurat que, a banda de generar una gran "inseguretat jurídica", l'acord posa en perill "milers de llocs de treball". Com la resta de patronals, la institució no entén que Sánchez hagi passat per sobre dels processos de diàleg social "amb l'objectiu d'aconseguir avantatges parlamentaris". El seu president, Josep Sánchez Llibre, ha defensat "un gran pacte per la reactivació de l'economia" i ha criticat que l'acord PSOE-Bildu posa en perill els expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTO) que s'han aprovat fins ara.

Pacte sorpresa per als agents socials

L'acord també ha agafat per sorpresa els líders sindicals. En declaracions als mitjans de comunicació, el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha celebrat l'acord per derogar la reforma laboral, però no la manera en què s'ha gestat. "Cal distingir entre la vida política i el que han de ser les negociacions sobre un tema tan seriós com són les relacions laborals", ha dit, després d'explicar que va conèixer el text per la premsa.

Sobre la reacció de les patronals, Álvarez els ha demanat "molta mesura" i, sobretot, que no trenquin el diàleg social. "En altres moments nosaltres podríem haver-nos aixecat de la taula i no ho hem fet", ha dit el sindicalista. A més, ha considerat un "error" pensar que els canvis en la normativa o una possible derogació de la reforma laboral van contra les empreses.

En la línia d'Álvarez, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha recomanat fugir de "voluntarismes" i reprendre l'agenda per derogar finalment la reforma laboral, un dels punts del programa del govern de coalició interromput per la pandèmia. Així doncs, ha reclamat que el sindicat no es conformarà amb aquest punt, ja que "cal posar en peu tota una legislació alternativa" per evitar el deteriorament de les condicions laborals.