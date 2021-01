“Prohibir acomiadar abocarà els negocis al tancament”

On el govern espanyol hi veu una mesura per protegir l’ocupació, la CEOE tem una sagnia que abocarà moltes empreses al tancament. La patronal que representa els interessos de l’empresariat espanyol vol deixar fora de la nova pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 31 de maig la clàusula que prohibeix acomiadar un treballador els primers sis mesos després de reincorporar-se de nou al seu lloc de treball.

“La mesura és una autèntica vergonya -denuncia el president de la Federació d’Hostaleria de Girona i empresari del sector, Antoni Escudero-. És inviable tenir els negocis tancats, sense facturar res i que quan puguis recuperar els treballadors no els puguis acomiadar durant sis mesos encara que el negoci vagi malament”. L’empresari insisteix que aquest escenari és insostenible econòmicament perquè abocarà molts negocis al tancament i, consegüentment, a l’acomiadament de tota la plantilla. Alhora -afegeix- tampoc afavoreix als empleats. “Molts treballadors estan sense cobrar l’ERTO, els que el cobren reben només el 70% del seu sou: si l’empresa l’acomiada pot anar a l’atur i recuperar el lloc de treball quan les coses vagin bé”, puntualitza. Però el gran problema, per a Escudero, és que el govern espanyol no és conscient d’aquesta realitat: “No han tingut mai cap empresa, no es poden fer una idea del que hem passat”.

Endeutar-se per acomiadar

En aquesta diagnosi hi coincideix el Fernando, un restaurador de la ciutat de Barcelona que també troba a faltar en aquesta mena de negociacions gent que entengui quina és la realitat del petit empresari. En el seu cas, aquesta realitat és una facturació un 56% inferior l’any passat a la del 2019. Tot i així, assegura que no se sent representat pel posicionament de la CEOE. “M’és absolutament igual [poder acomiadar els primer sis mesos o no] perquè tampoc podré fer-ho després”, detalla.

“Un petit negoci ja té dificultats per pagar la indemnització d’un treballador que porta molts i molts anys, molts cops s’ha d’endeutar per poder fer-ho”, diu. I a això, ara, cal sumar-hi els crèdit ICO: “Com m’he d’endeutar més per acomiadar la gent?”, es qüestiona.

Sobre què farà quan s’acabin les pròrrogues dels ERTO i hagi de reincorporar la plantilla, el restaurador respon amb resignació. “El que farà la gran majoria: haurem de tancar. Fer concurs de creditors i tancar”, conclou.