La CNMV sanciona Josep Borrell per vendre accions a partir d'informació privilegiada

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha fet públic aquest dimecres que va obrir un expedient sancionador el passat juliol de 2017 a l'actual ministre d'exteriors, Josep Borrell, per una acció durant la seva etapa com a conseller d'Abengoa.

Segons el regulador, Borrell va ordenar a una persona del seu entorn que vengués accions de la multinacional espanyola per valor de 9.030 euros el novembre de 2015. De fet, el mateix Borrell ha confirmat aquest dimecres al Congrés dels Diputats que es tractava "d'una cartera de valors que administrava d'un familiar".

Segons apunta el comunicat de la CNMV, Borrell "coneixia informació rellevant que encara no havia estat publicada". El mateix arxiu també especifica que la resolució de l'expedient no és ferma i, per tant, Borrell encara pot la pot recórrer davant el ministeri d'Economia i Empresa.

El titular d'exteriors ha assegurat que recorrerà a la sanció, tal com avança 'La Información'. "Estem parlant d'una quantitat de 9.000 euros que representa una part molt petita dels valors que desgraciadament vaig perdre; si hagués tingut informació privilegiada no ho hauria perdut tot", ha afegit. Borrell tampoc ha volgut detallar l'import de la sanció imposada per part de la CNMV, però ha explicat que "és bastant major que els 9.000 euros".

Més problemes amb la justícia

Josep Borrell ja va ser imputat per un tribunal de l'Audiència Nacional l'any 2016 per la fallida d'Abengoa. El també expresident del Parlament Europeu, juntament amb exmembres del consell d'administració d'Abengoa i Deloitte, va ser acusat de formar una comissió de delictes societaris en què s'havia falsejat documentació comptable i informació financera.

La justícia, però, va decidir finalment no citar Borrell com a investigat per la seva gestió dins l'empresa. L'Audiència va optar per centrar la investigació en Felipe Benjumea, expresident de l'empresa i Manuel Sánchez Ortega, exconseller delegat.

La companyia d'energies renovables, que va arribar a un endeutament de 25.000 milions d'euros, va poder evitar el concurs de creditors després que un jutjat mercantil de Sevilla aprovés el seu pla de rescat. L'empresa va estar a punt d'abocar-se a la suspensió de pagaments més gran de la història d'Espanya després que diversos informes dubtessin de la seva viabilitat.