Cabify declara la guerra als taxistes a les xarxes

Cabify, que ha hagut de suspendre el seu servei arran dels atacs que els seus vehicles han patit durant la vaga de taxistes d'avui, ha decidit portar el conflicte a les xarxes socials. La companyia de lloguer de vehicles amb conductors ha fet una crida als seus usuaris en què demana que comparteixin les seves idees sobre mobilitat amb l'etiqueta #haciadondenosmovemos.

Els usuaris de l'aplicació de Cabify que tenen activades les notificacions han pogut veure com la companyia, que fa servir llicències VTC per operar, els explicava que, "a causa de la vaga de taxis", han hagut de suspendre "provisionalment" el servei a Barcelona. Sense esmentar la violència emprada per alguns taxistes contra vehicles de la companyia i d'Uber, l'empresa ha fet una crida implícita a la llibertat d'elecció sobre el mitjà de transport per part dels usuaris.

És per això que ha demanat als seus clients que, si volen comptar amb totes les alternatives possibles de transport, compartissin les seves idees. "Perquè la ciutat és teva i el futur de la mobilitat mereix comptar amb la teva opinió", tanca el missatge la companyia.

La resposta dels usuaris ha sigut ràpida a Twitter. Es poden llegir missatges que defensen aquesta llibertat d'elecció i molts que critiquen l'actitud dels taxistes. Al debat també s'hi han afegit taxistes criticant Cabify.