Cacaolat aprofita els Jocs d’Hivern i es fa gran a Corea

Corea del Sud s’ha convertit en només un any en el principal mercat internacional de Cacaolat, davant de Portugal. El fabricant de batuts de cacau propietat de Damm i Cobega va entrar l’any passat al país asiàtic de la mà d’un distribuïdor local i a hores d’ara aquell país representa ja la meitat de les exportacions de la marca, i està previst que aquests percentatges continuïn creixent després de la campanya que s’ha fet durant els Jocs Olímpics d’Hivern celebrats a Corea al febrer. Així ho explica en declaracions a l’ARA el director general de Cacaolat, Francesc Lluch: “Als consumidors coreans els agrada que aquesta marca sigui europea i tingui 85 anys d’història; els nostres distribuïdors allà han entès que hem de treballar a mitjà i llarg termini, reinvertint tot el que guanyem”.

La companyia no va fer una campanya publicitària per als Jocs, però sí que va encetar un intens treball a les xarxes socials entre influencers, entre els quals la presentadora d’un telenotícies local, tal com els van recomanar. “Allà són més importants les xarxes socials que els mitjans tradicionals”, argumenta Lluch. La logística de portar Cacaolat a Àsia no és fàcil: 30 dies de viatge en vaixell i contenidors adaptats perquè el producte aguanti els moviments i els canvis de temperatura de la singladura. Els costos afegits d’aquest transport han obligat la companyia a situar els seus batuts de cacau en el segment de preus premium.

Després de Corea, els principals mercats estrangers de la companyia són Portugal, Palestina, Geòrgia i els països d’Orient Mitjà. La direcció de la companyia preveu que el pes de les exportacions es dupliqui durant aquest any i passi del 7% al 14%, senyal que Cacaolat ha superat l’etapa de rellançament que va iniciar el 2012, quan Damm i Cobega la van comprar per 145 milions en plena liquidació de Nueva Rumasa, el seu anterior propietari.

Cacaolat va facturar l’any passat 61 milions d’euros, un 5% més, i va aconseguir un benefici d’explotació pròxim als 10 milions d’euros. La companyia segueix el full de ruta del pla que acaba l’exercici 2020, que té per objectiu assolir els 70 milions d’euros de vendes. La factoria de Santa Coloma de Gramenet, reacondicionada el 2013, encara té capacitat per créixer, ja que actualment produeix 55 milions de litres de batut i està lluny dels 70 milions de capacitat màxima. L’any passat es va posar en marxa parcialment un quart torn de treball i queda la possibilitat d’habilitar-ne un cinquè per arribar al 100%. L’empresa dona feina a 215 treballadors que té en plantilla i a deu més d’empreses de treball temporal.

Novetat a Alimentaria

Aprofitant l’última edició d’Alimentaria, que ahir va obrir les portes de la seva edició més ambiciosa, Cacolat ha llançat un nou batut de base vegetal, fet amb civada. “El mercat de batuts làctics està molt estabilitzat i el de les begudes vegetals està creixent”, explica Lluch, que veu més possibilitats de creixement en el mercat de la civada que no pas en el de la soja, que no creix tant. “A més a més, tenint en compte qüestions organolèptiques, la civada respon molt millor al nostre ADN, que és el cacau”, afegeix el director general de la companyia catalana.