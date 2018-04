La Caixa podria comprar la meitat de Saba que està en mans d'Abelló i els fons d'inversió

Criteria, el hòlding de participacions industrials de La Caixa, podria comprar la meitat que no té de la societat d'aparcaments Saba als seus socis en aquesta companyia, l'empresari Juan Abelló i els fons KKR i ProA Capital.

Fonts del sector han assegurat a l'ARA que hi ha una finestra el proper 17 de maig per poder fer la compra per part de Criteria, però també podria vendre la seva participació, perquè "està tot obert".

El diari 'Expansión' avança aquest dilluns la possibilitat que Criteria compri el 49% de Saba que està en mans de Torreal (Juan Abelló), KKR i ProA Capital. De la seva banda, el digital El Confidencial avança que el preu per aquest 49% podria ser d'uns 700 milions d'euros.

Criteria, que acaba de constituir un comitè d'inversions, podria disposar pròximament una bona injecció de capital per fer inversions si decideix vendre la seva participació a Abertis en el marc de l'oferta pública d'adquisició (OPA) presentada per Hochtief (filial alemanya d'ACS) d'acord amb la italiana Atlantia.

Saba, que té quasi 200.000 places d'aparcament a Espanya i altres quatre països, va formar part d'Abertis, que hi va posar el 2011 els seus actius d'aparcaments i logístics i la va segregar. El llavors conseller delegat d'Abertis, Francisco Reynés, va traspassar a Criteria la participació que Abertis tenia a Saba.

En el capital de l'empresa d'aparcaments hi van entrar Torreal (20%), KKR (18,2%) i ProA Capital (10,5%). A més, la companyia té més de 3.500 petits accionistes que tenen un 1,2% del capital. De fet, Abelló i els dos fons busquen des de començaments de 2015 sortir del capital de la companyia d'aparcaments.

Saba es va constituir amb una estratègia de creixement i amb l'objectiu últim de sortir a borsa. En virtut d'aquesta política de negoci, la firma ha gairebé duplicat la seva mida, ja que des del 2011 ha incorporat 102.000 noves places d'aparcament i ha invertit 545 milions d'euros en creixement, amb els quals ha desembarcat a nous països, però no va aconseguir l'any passat tancar la compra d'Empark, que l'hagués permès fer un salt d'escala important.

A Espanya Saba ha aconseguit part dels aparcaments de les estacions de tren AVE i dels aeroports i participa amb un 60% a la societat mixta Bamsa, en la que també hi participa l'Ajuntament de Barcelona.



La firma factura uns 205 milions, genera un Ebitda de 94 milions i suporta un deute financer net de 357 milions, segons les seves dades de 2016, les últimes disponibles.