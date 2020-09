CaixaBank vol tenir el triple de pes que Bankia de cara a la fusió

“Ningú sap si els consells podran ser diumenge -explicava una font financera la setmana passada-, perquè en les negociacions el més difícil es deixa per al final i fins aleshores no sabrem res”. I “el més difícil” és, evidentment, el preu al qual CaixaBank ha de comprar l’entitat nacionalitzada Bankia.

Aquesta visió de l’operació que ha impulsat Isidre Fainé, president de La Caixa, ha resultat bona i ni diumenge ni ahir dilluns es van reunir els consells dels bancs per anunciar l’operació i sotmetre-la a la voluntat dels seus accionistes. La negociació continua: “Es continua treballant perquè es puguin reunir els consells aquest dimecres o dijous”, exposaven fonts financeres.

Fins aleshores, els equips negociadors continuen fent números per completar la due diligence i arribar al moment eureka : la denominada equació de bescanvi d’accions, que en la pràctica determina quant val un banc, quant val l’altre i, per tant, quantes accions de Bankia equivalen a una acció de CaixaBank.

El xoc és òbviament de negociació: com més elevada sigui la valoració de cada banc, menys penalitzats en resultaran els ja castigats accionistes respectius (cal recordar que en els últims dos anys l’acció de CaixaBank s’ha devaluat un 47%, mentre que la de Bankia ho ha fet en un 56%).

La Caixa contra el FROB

Darrere d’aquest combat de sumo financer hi ha dues voluntats oposades: el FROB (braç financer de l’Estat), primer accionista de Bankia amb un 60% de les accions, vol mantenir una posició forta dins de CaixaBank. Però per contra La Caixa, a través de Criteria, té interessos oposats: vol mantenir com a mínim un 30% de l’entitat (ara per ara en té un 40%) per motius comptables. I per perdre només deu punts de la seva participació, CaixaBank hauria de tenir el triple de valor que Bankia en la valoració final.

Així, l’entitat catalana vol ser el 75% de la futura entitat, amb Bankia en el 25%. Com que Criteria, ara per ara, té un 40%, la proporció faria que mantingués un 30% del banc. Però, tal com va informarEfe, el problema és que si Bankia tingués un 27% de la nova entitat, i no un 25%, el 40% actual de La Caixa quedaria per sota del 30%. Si això es donés, no es descarta que Criteria ampliés la seva posició a CaixaBank per mantenir el 30% i la seva condició d’entitat financera.

Marca i seu, clares

Així com el preu no està decidit, el que sí que ho està són la marca i la seu de la futura entitat. CaixaBank es mantindria com a nom, una qüestió que les fonts consultades consideren lògica atès el deteriorament d’imatge que arrossega Bankia per l’època en què va tenir Rodrigo Rato al capdavant. CaixaBank, a més, ha invertit grans quantitats en situar la seva marca com una de les més conegudes d’Espanya. Al mateix temps, València seguiria sent la seu oficial de l’entitat.

En aquest sentit, el Cercle d’Economia i la Fira de Barcelona van donar ahir el seu vistiplau a la fusió de CaixaBank i Bankia, amb un matís: que les decisions de l’entitat es continuïn prenent des de Barcelona, com passa ara malgrat que l’adreça oficial sigui a la seu de l’antic Banc de València. “L’únic que demanem és que quan truquem a CaixaBank truquem a Barcelona”, va dir Javier Faus, president del Cercle d’Economia.