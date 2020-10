CaixaBank guanya 726 M€ fins al setembre, un 42% menys, per les provisions pel covid-19

CaixaBank ha guanyat 726 milions d'euros en els primers nou mesos de l'any, un 42,6% menys en comparació amb el mateix període del 2019, quan el benefici va ser de 1.266 milions, segons ha comunicat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest resultat es deu a la provisió extraordinària de 1.161 milions que l'entitat ha fet per fer front als efectes del covid-19, i al registre de 109 milions associats a les prejubilacions del primer trimestre.

L'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar ha aprovat 383.768 peticions de moratòries dels seus clients a Espanya i ha afectat una cartera d'11.000 milions, i des de l'inici de la pandèmia ha concedit 51.530 milions en préstecs no garantits per l'Estat i 11.944 en crèdits ICO.

Mentre encara no es dona per tancada la fusió amb Bankia, el volum de negoci (crèdits i recursos) dels primers nou mesos de l'any puja fins als 646.299 milions d'euros, una xifra rècord des de la creació de CaixaBank. L'entitat ha augmentat un 5,2% els recursos de clients i ha assolit 404.422 milions d'euros, i ha incrementat un 6,4% el crèdit, que ha sigut de 241.877 milions d'euros. L'increment en aquest últim punt es deu, principalment, a l'augment del 17,6% al crèdit de les empreses.

Malgrat la pandèmia, la ràtio de morositat és del 3,5%, deu punts menys que l'any passat, i la de cobertura ha augmentat en els mateixos punts percentuals fins al 65%. Això sí, els saldos dubtosos del grup CaixaBank han crescut en 284 milions d'euros des de principi d'any, malgrat que en l'últim trimestre s'han reduït en 141 milions.