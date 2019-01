Calvet: "Dimarts s'aprova el decret diguin el que diguin els taxistes"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat en una entrevista a 'El Món a RAC1' que no ha cedit al xantatge "ni d'uns ni d'altres", en referència a l'última oferta que ha fet als taxistes perquè abandonin la vaga indefinida que van començar divendres passat contra el decret per regular les VTC. "Els taxistes volien una precontractació de fins a 24 hores, i les VTC, barra lliure per actuar els 7 dies de la setmana", ha assegurat.

El conseller també ha deixat clar que el Govern aprovarà el decret "diguin el que diguin els taxistes" dimarts que ve. "No tinc por dels taxistes; de fet els he dit que estan perdent la batalla davant de l'opinió pública", ha afegit.

Calvet ha avançat que la Generalitat farà una nova llei per regular tot el sector de manera integral i que determinarà tarifes, calendari laboral o un pla integral de digitalització perquè els taxistes es posin al dia. Aquesta normativa es començarà a tramitar de "forma immediata" però no s'aprovarà fins d'aquí uns dos anys.

El conseller ha tornat a defensar el decret de la Generalitat, que el que fa és "diferenciar l'activitat dels taxistes de la dels VTC". Els tres punts clau del decret, segons Calvet, són que el servei del taxi serà "immediat", mentre que els VTC sempre hauran d'estar precontractats amb un temps mínim de 15 minuts. "El decret habilita l'AMB a poder fer un reglament que reguli específicament la precontractació en funció de les condicions territorials i mediambientals", ha afegit. En aquest sentit l'AMB va proposar als taxistes que aquesta precontractació sigui d'una hora. El segon punt és que els VTC no podran parar al carrer. "Han d'estar estacionats en pàrquings", ha matisat el conseller. I finalment, es prohibeix la geolocalització per saber on són els VTC. "El client contractarà amb la pantalla en negre, i un cop contractat veurà on es troba".

Davant de l'amenaça d'Uber i Cabify de marxar si tira endavant aquest decret, el conseller ha assegurat que, si ho fan, "altres ocuparan el seu lloc". "Les VTC han d'adaptar-se a la regulació", ha insistit, i ha recordat que Uber ja havia marxat de Barcelona i va tornar.

Pel que fa els taxistes, el conseller ha assegurat que des de la Generalitat s'exigeix que es "modernitzin", perquè la seva imatge ha quedat tocada.

Actualment hi ha 10.000 llicències de taxis a Barcelona, mentre que les VTC tenen 2.000 permisos i 2.000 més pendents de donar-se.

Les VTC, decebudes

El portaveu de les VTC, Carles Segarra, ha assegurat que estan "fotuts, cansats i decebuts perquè hem respectat, a diferència dels taxistes, una concentració pacífica". " El problema és el temps que l'AMB vulgui afegir als 15 minuts de precontractació. El client vol immediatesa. No és factible que surtis d'un restaurant i hagis d'esperar una hora i mitja un vehicle", ha dit.

Segarra ha acusat els taxistes de punxar, en els últims dos dies, les rodes de 20 vehicles que estan tallant la Diagonal.

Les VTC han anunciat que continuaran tallant la via fins que es reuneixin, una trobada prevista per a avui. "Els agredits hem sigut nosaltres", ha insistit Segarra.