Calviño anuncia l’allargament de la carència dels crèdits ICO

La vicepresidenta tercera i ministra d’Afers Econòmics del govern espanyol, Nadia Calviño, va anunciar dissabte que l’executiu aprovarà l’allargament dels períodes de carència dels crèdits ICO al consell de ministres de dimarts. Aquests préstecs amb aval públic es van dissenyar perquè els bancs espanyols poguessin ajudar amb liquiditat el teixit empresarial i els autònoms davant la primera onada de la pandèmia.

Durant la seva intervenció telemàtica a la clausura de la XXV Trobada d’Economia de S’Agaró, que enguany s’ha celebrat a Barcelona, va dir que s’havia de començar “a pensar en la solvència” de les empreses més enllà de la liquiditat, i que també s’anunciarien noves mesures en aquesta línia.

Calviño va explicar que l’allargament de la carència (el temps en què no cal pagar la part principal del préstec, sinó només els interessos, en aquest cas també més reduïts del que és habitual) dels crèdits s’ha acordat juntament amb la Comissió Europea i els bancs, i que tindran especial atenció amb els sectors més tocats per la segona onada de la pandèmia, com ara l’hostaleria i la restauració, segons va recollir Europa Press.

Ara com ara, els crèdits ICO que concedeixen entitats i que avala el govern tenen una carència de dotze mesos, durant els quals no cal amortitzar el capital rebut, només pagar els interessos. Però falta definir quant de temps s’ampliarà la carència i si serà per a tots els sectors.

Calviño va afirmar que aquestes noves mesures tenen la intenció de protegir el teixit productiu per garantir la solvència de les empreses, i va assegurar que el programa d’avals espanyol és el de “més efectivitat” dels països europeus.

L’import que va avalar el govern espanyol en els crèdits ICO concedits arran de la pandèmia va ser d’uns 81.000 milions d’euros, i en total s’han mobilitzat uns 107.200 milions d’euros.

Un impacte més baix

Calviño també va afirmar durant la trobada que la segona onada del covid-19 a Espanya està tenint menys impacte econòmic que la primera, segons totes les estimacions, i va defensar que calia prioritzar accions per evitar que els rebrots redundin en danys estructurals per a l’economia.

En un discurs sorprenentment optimista, la ministra va dir que en els últims mesos “l’economia espanyola ha continuat creixent i creant llocs de treball” -amb manteniment de les afiliacions a la Seguretat Social a l’octubre i al novembre- malgrat el repunt de contagis de l’estiu.

“Això demostra l’enorme fortalesa de l’economia espanyola i la capacitat de recuperació que ha mostrat en totes les crisis anteriors”, va afegir. Calviño va destacar que en les últimes dues setmanes s’han reduït els riscos identificats en els pressupostos generals de l’Estat, sobretot després de l’anunci de l’eficàcia de la vacuna del covid-19 de la farmacèutica Pfizer.

Escrivá, optimista amb l’ocupació

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va avançar dissabte que l’ocupació tornarà a millorar al novembre malgrat les noves restriccions perquè de moment no estan comportant, va dir, cap allau d’expedients temporals ni acomiadaments. Segons va assegurar, el ritme actual és millor que el de l’octubre, en què l’afiliació va créixer en 45.000 persones.