Calviño, una de les candidates per succeir a Centeno a la presidència de l'Eurogrup

La vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, està entre les possibles candidates per succeir Mário Centeno a la presidència de l'Eurogrup a partir de l'13 de juliol. El portuguès ha anunciat aquest dimarts que abandona el govern portuguès i no optarà a renovar el mandat a el front de l'organisme europeu.

Tot i que encara no hi ha cap candidatura formal, fonts diplomàtiques han assenyalat a Europa Press que esperen que "com a mínim" tres ministres facin un pas endavant: l'espanyola, el luxemburguès Pierre Gramegna i l'irlandès Paschal Donohoe. Cap dels tres governs, però, ha volgut confirmar les seves respectives candidatures.

El procediment, en qualsevol cas, s'iniciarà aquest dijous a la reunió per videoconferència que mantindran de finances dels dinou. En aquesta reunió, Centeno comunicarà la seva decisió i amb això s'obrirà un termini per a la presentació de les candidatures oficials.

A l'espera de conèixer quins ministres opten a ocupar la presidència de l'Eurogrup durant els pròxims dos anys i mig, fonts comunitàries assenyalen que "la reputació de Calviño és irreprotxable" però "també té un perfil molt pronunciat"

Els seus vuit anys a les institucions europees, els seus contactes a Brussel·les i el seu paper de contrapès de Podem en el Consell de Ministres fan que l'espanyola guanyi possibilitats si decideix presentar la seva candidatura. A més, Calviño no hauria d'abandonar el govern de Pedro Sánchez.