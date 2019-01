La Cambra demana als partits catalans que donin suport als pressupostos de l'Estat

La Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat als partits catalans que donin suport al projecte de pressupostos generals de l'Estat presentat pel govern espanyol de Pedro Sánchez, malgrat que reconeix que la inversió prevista per a Catalunya no arriba al percentatge que té en el producte interior brut (PIB) espanyol.

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, ha valorat "molt positivament" en un comunicat que el govern del PSOE hagi previst en els pressupostos una inversió pública a Catalunya de 2.051,38 milions d’euros, una xifra a la qual s’ha de sumar els 200 milions pactats a la Comissió Bilateral (dels 759 milions pendents) per al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut de l’any 2008.

Segons Valls, amb aquest pressupost la xifra d’inversió total a Catalunya arriba als 2.251 milions d’euros. Aquesta xifra total d’inversió suposa un augment del 52% respecte a la xifra pressupostada de l’any 2018 (1.351 milions d’euros), és a dir, 900 milions d’euros més d’inversió a Catalunya.

No obstant, la Cambra reconeix que el el percentatge d’inversió total que rebrà Catalunya serà el 18,2% de la inversió regionalitzable, un percentatge "molt similar", però inferior, al seu pes econòmic en el conjunt de l’Estat, ja que l'aportació de Catalunya al PIB espanyol és del 19,2%.

Segons Valls, "a falta de conèixer les dades detallades del Grup Foment, el fet que la inversió total a Catalunya arribi al 18,2% de l’estatal, que és el percentatge més elevat de la sèrie històrica, suposa el compliment d’una reivindicació històrica" de la Cambra.

Paper mullat per la baixa execució

Malgrat la valoració positiva del projecte de pressupostos, el president de la Cambra també alerta que molts cops les promeses d'inversió han quedat en paper mullat per la baixa execució pressupostària.

“Malauradament l’experiència ens demostra que els pressupostos d’inversió poden acabar sent paper mullat", ha indicat el president de la Cambra, que ha recordat que segons els estudis de l'entitat el grau d’execució de la inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya ha sigut del 77% de mitjana en el període 2001-2017, per sota del percentatge d’execució del conjunt de les comunitats autònomes, que se situa en el 84%.

Per això la Cambra demana al govern espanyol un compromís ferm amb el compliment de la inversió pressupostada, per exemple impulsant l’activitat de la Comissió Bilateral d’Infraestructures Generalitat-Estat amb l’objectiu d’agilitzar els procediments i prioritzar les inversions, així com presentar trimestralment un estat de l’execució dels projectes.