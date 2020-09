La Cambra vol una tarifa plana per circular a autopistes i autovies

La Cambra de Comerç de Barcelona aposta per substituir l'actual model de peatges, explícits o a l'ombra, a les vies d'altes prestacions (autopistes i autovies) per un model de vinyeta amb tarifa plana, segons ha explicat aquest dimarts l'entitat que presideix Joan Canadell.

Segons la comissió d'infraestructures de la Cambra, cal aprofitar la fi d'alguns dels principals peatges de Catalunya entre el 2019 i el 2021 per abordar un canvi de model. Els estudis realitzats indiquen que amb una vinyeta de tarifa plana es podrien recaptar uns 1.000 milions d'euros a l'any, quantitat suficient per mantenir la xarxa i indemnitzar les concessionàries que encara tenen peatges vigents.

Aquests càlculs estan fets comptant amb el pagament d'una vinyeta d'entre 60 i 70 euros anuals per als turismes i d'entre els 1.275 i els 1.700 euros anuals per a camions de més de 10 tones, que proposa la conselleria de Territori. A més, s'establiria una vinyeta per als vehicles de pas, amb la qual, segons la Cambra, gairebé un terç de la recaptació l'aportarien els no catalans que circulin per les vies de Catalunya.

"La base d'aquest nou sistema hauria de ser el pagament tarifari per ús a partir dels principis qui usa paga i qui contamina paga, tal com emana de les directives europees, i s'hauria d’aplicar tant a vehicles lleugers com pesants", indica la Cambra.

Per a la Cambra, el model actual amb peatges explícits, peatges a l'ombra i vies lliures de peatge provoca desequilibris territorials i ineficiències funcionals i financeres. Així, un model de vinyeta aprofitant la fi d'alguns peatges és "una oportunitat singular per definir un model de gestió de la xarxa viària, sostenible econòmicament al llarg del temps".

Model estatal

Segons la Cambra, aquest model s'hauria d'instaurar a tot Espanya i, per això, demana la implicació del ministeri de Transports. Però, a més, també reclama el traspàs a la Generalitat de les vies de titularitat estatal que hi ha a Catalunya, com ja s'ha fet al País Basc.

Per a la Cambra, però, el model de vinyeta de tarifa única no seria més que un primer pas per anar a un model de pagament per ús i en funció de la congestió de les vies. "La situació preexistent d'elevat deute públic, agreujada pel previsible increment substancial de dèficit públic que s'esdevindrà amb la pandèmia, suggereix que s'introdueixi el pagament per ús amb caràcter finalista com a garantia del manteniment d’una xarxa de carreteres en bon estat de conservació i seguretat", indica la Cambra, que afegeix que la finalitat de l'impost hauria de ser únicament el manteniment i la millora de la infraestructura de les vies d'altes prestacions de Catalunya, fet que reduiria considerablement l'import de l’impost".