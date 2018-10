El Canadà fa les paus amb Trump i s'incorpora al nou NAFTA

Malgrat les tensions comercials durant els últims mesos, els Estats Units, el Canadà i Mèxic han salvat un pacte vigent des del 1994. Durant la matinada d'aquest dilluns els governs de Justin Trudeau i Donald Trump han anunciat un nou acord que substituirà el Tractat de Lliure Comerç per l'Amèrica del Nord (NAFTA, per les seves sigles en anglès).

En un comunicat conjunt per part dels representants de Comerç Exterior dels Estats Units, Robert Lighthizer, i la ministra d'Afers Exteriors del Canadà, Chrystia Freeland, s'afirmava que el nou NAFTA és "un acord comercial d'alta qualitat" que derivarà en "mercats més lliures, comerç més segur i un creixement econòmic més robust" en els tres països. El document, recollit per l'agència Efe, afegeix que l'acord enfortirà la classe mitjana i que crearà "feina ben pagada i noves oportunitats" per uns 500 milions de persones.

Entre els diversos sectors inclosos en el pacte, el de l'automòbil és un dels que han patit unes modificacions més destacades. Per a la Casa Blanca, el sector de l'automoció ha esdevingut tot un símbol identitari que ha estat freqüentment utilitzat per transmetre els valors industrials americans. De fet, Donald Trump es va queixar en diverses ocasions del nombre de cotxes alemanys que circulaven per les carreteres estatunidenques i va amenaçar d' imposar aranzels als cotxes importats des de la Unió Europea.

Les normes del nou NAFTA estipulen que almenys el 75% de les parts dels automòbils han d'estar fabricades a l'Amèrica del Nord si els fabricants volen evitar aranzels. Abans aquest percentatge es reduïa al 62,5%. A més, el tractat marca que entre el 40 i el 45% del vehicle haurà de ser produït per treballadors que guanyin un mínim de 16 dòlars l'hora (13,8 euros).

A banda del sector de l'automoció, l'acord també afecta altres àmbits com ara el comerç digital, la propietat intel·lectual o la comercialització de productes làctics.

Pacte sota amenaces

A finals del passat mes d'agost, els Estats Units i Mèxic ja van arribar a un acord per renegociar el nou NAFTA, mentre que el sí del Canadà s'ha fet esperar. El país governat per Trudeau discrepava, entre altres coses, en el mecanisme de resolució de conflictes que fixava el nou acord. Tant Donald Trump com el seu homòleg mexicà, Enrique Peña Nieto, van mostrar el desig que el Canadà s'unís al pacte. No obstant això, es va produir una escalada de tensions que va fer-lo perillar.

A principis de setembre, el govern estatunidenc va amenaçar d'imposar aranzels "devastadors" a les importacions d'automòbils del Canadà. Donald Trump va arribar a afirmar que Ottawa "ha estafat els EUA durant molt de temps" i va demanar al Canadà que els tractés "de manera justa".