Casado agita el debat sobre els fons europeus i Sánchez evita donar explicacions

Alguns parlamentaris italians van arribar a les mans per la posició que el seu govern havia de mantenir en una modificació del mecanisme europeu de rescat (Mede). Als Països Baixos, la duresa del primer ministre, Mark Rutte, davant el pla de recuperació li està comportant un fort augment de popularitat. A Espanya, en canvi, les qüestions europees amb prou feines arriben al dia a dia polític.

Però aquesta vegada el PP de Pablo Casado ha adoptat una posició dura, al costat dels països que demanen més condicions a canvi dels fons europeus, per acusar Sánchez de voler malgastar els diners i, sobretot, de voler derogar la reforma laboral. Una posició, amb tot, que no és generalitzada dins la seva família política europea, que dijous signava una carta amb la resta de grans partits sense fer esment de la condicionalitat.

Però a l’Estat, el PP i el PSOE s’han embrancat en una batalla per les condicions dels fons que, segons fonts diplomàtiques, no transcendeix a Brussel·les, malgrat admetre que “un consens ampli sempre hi ajuda”. Enmig de la polèmica, Sánchez no va voler donar explicacions. El més habitual és que presidents i primers ministres compareguin després de cada reunió de líders, però ahir Sánchez es va negar a atendre els mitjans, com tampoc han atès la premsa de Brussel·les la majoria de ministres espanyols quan han participat en reunions d’alt nivell a la ciutat durant la pandèmia.