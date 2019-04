Quatre de cada deu ampolles de vi que es beuen a Catalunya són de DO catalanes

Per cinquè any consecutiu, els vins catalans amb denominació d'origen (DO) lideren el mercat a Catalunya. Gairebé quatre de cada deu ampolles (38,74%) que es van beure l'any passat ho són. És un increment de gairebé tres punts respecte al 2017, segons l'informe de Nielsen encarregat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), que ha analitzat tant el consum al sector de l'hostaleria com en el de l'alimentació.

Des del 2010 i fins al 2018, el consum de vi amb DO catalana ha crescut 11 punts i ha passat del 27,8% al 38,7%. Un creixement que sobretot s'ha intensificat en els últims dos anys, en què ha sigut de cinc punts. En canvi, els vins de la DO Rioja, la denominació que més es consumeix a Catalunya, han caigut gairebé sis punts respecte al 2016.

Dels vins de les DO catalanes, el que més es consumeix és el de la DO Catalunya (16%), seguit pel Penedès (7%) i el Terra Alta (5%), que és el que experimenta un creixement més alt amb gairebé dos punts.

Espanya beu més vi català

En el sector de l'alimentació, els vins catalans de DO tenen una quota de mercat de gairebé el 39%, més de tres punts per sobre del 2017. És la mateixa quota de mercat que en l'àmbit de la restauració, on el creixement és més discret, de poc més d'un punt. " Anem deixant enrere, poc a poc, la crisi econòmica que va castigar sobretot el canal d'hostaleria", ha assegurat el director general de l'INCAVI, Salvador Puig

Els vins catalans de DO no només han guanyat pes entre els consumidors catalans sinó també entre els espanyols, però amb un augment més petit. La quota de mercat es va situar el 2018 en un 7,8%, un punt més que el 2017. En conjunt, el volum de vi amb denominació d'origen consumit a l'Estat, en canvi, va baixar de forma molt discreta: dues dècimes.