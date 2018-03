Catalunya és la comunitat de l'Estat amb més dones autònomes

Catalunya és la comunitat de l'Estat amb més dones afiliades al règim autònom. El desembre del 2017 eren un total de 192.751, una xifra que suposa el 35,3% del total d'afiliats a aquest règim. Aquestes són les xifres que ha posat sobre la taula aquest dilluns l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), que constata com des del 2008, és a dir des de la crisi econòmica, al conjunt de l'Estat han augmentat el nombre d'autònomes mentre el d'autònoms ha caigut considerablement. En el cas de Catalunya, les treballadores per compte pròpia cauen un 0,8%, una davallada molt menor que la dels homes, que es redueixen un 12%. A hores d'ara, doncs, hi ha més autònomes que abans de la crisi.

Així, el desembre del 2017 a Catalunya hi havia 1.557 dones autònomes menys que el maig del 2008. En el cas dels homes han passat de ser 401.417 a 353.199. Amb les xifres d'ATA, es constata que aquest tipus de treballadors han patit amb més força la crisi econòmica a Catalunya que a la resta de l'Estat. Si en conjunt els homes afiliats a aquest règim de la Seguretat Social a Espanya han caigut un 10,1% (mentre a Catalunya un 12%). En el cas de les dones, a tot l'Estat han incrementat un 2,2% des del 2008 (mentre a Catalunya han caigut un 0,8%).

En nombre de dones autònomes, són Andalusia (117.328) i Madrid (136.478) que, de fet, han liderat el creixement d'afiliades a aquest règim amb increments del 9,8% i del 14,3% respectivament. Però la comunitat on han crescut més les dones autònomes des del 2008 és les Illes Canàries amb un increment del 18,1%.

Emprenedoria o precarietat?

Que durant la crisi hagin estat les dones les que han liderat el creixement de l'afiliació d'autònoms a Espanya pot ser interpretat de dues maneres. D'una banda, com han assegurat Soraya Mayo, secretària general d'ATA, i Celia Ferrero, vicepresidenta de l'associació, "les dades trenquen els tòpics que les emprenedores no emprenen". Tot i això, les mateixes representants d'ATA han admès que com que la recessió va deixar fora del mercat de treball els col·lectius més febles, entre ells les dones, aquestes sovint per necessitat van saltar directament a l'autotreball. "Les dues portaveus d'aquesta associació, però, han insistit a ressaltar que es mantenen i no tornen al treball assalariat. "Per a moltes dones és una manera de superar les barreres que existeixen al mercat laboral assalariat", ha recalcat Ferrero, que ha afegit que "és una manera de trencar el sostre de vidre".

A més, el 88,7% de les dones que treballen per compte propi ho fan al sector serveis, que no ofereix les feines de millor qualitat. En canvi, mentre el 20% dels autònoms treballen a la indústria només el 8% de les autònomes treballen en aquest sector. Per edat, la majoria d'autònomes estan entre 35 i 45 anys.

La importància de les autònomes estrangeres

L'informe d'ATA ressalta el paper que tenen les dones estrangeres al sector. En l'àmbit global, les persones que no tenen nacionalitat espanyola suposen el 9,4% dels autònoms. En el cas de les dones el 36,6% són dones (un percentatge superior al 35,3% dels nacionals). A Catalunya les dones suposen el 34,8% dels afiliats estrangers. La comunitat on suposen el percentatge més elevat és Extremadura, amb un 43,9%. En canvi, on suposen porcions inferiors és a Navarra (29,9%) i el País Basc (29,5%).