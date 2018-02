Catalunya és la millor regió del sud d'Europa per invertir-hi, segons el 'Financial Times'

La publicació 'fDi Magazine', del 'Financial Times', ha valorat Catalunya com el territori més atractiu del sud d’Europa per a les inversions estrangeres el 2018 i el 2019. Aquest rànquing és un dels més prestigiosos a escala internacional i és el que utilitzen moltes multinacionals per decidir les seves inversions. La revista també atribueix a Catalunya la millor estratègia en termes de captació d'inversió estrangera d'entre totes les regions d'Europa considerades com a "grans".

Per elaborar aquesta classificació, 'fDi Magazine' té en compte més de 450 regions i ciutats europees de les quals analitza cinc criteris: el potencial econòmic, el capital humà i l'estil de vida, la rendibilitat, la connectivitat i el clima de negocis. Segons aquests factors les cinc zones més atractives del sud d'Europa són Catalunya, Madrid, la Llombardia, Istanbul i Lisboa.

La publicació, a més, destaca les possibilitats de Catalunya d'atraure empreses que "participen en tecnologies de futur" i remarca que la capital catalana acull esdeveniments destacats com la Mobile World Capital, el Mobile World Congress i la Smart City Expo, que segons el grup Financial Times "contribueixen a la reputació de la regió com a centre digital".

El rànquing també valora el fet que els inversors "poden aprofitar una gran quantitat d'instal·lacions de recerca, laboratoris i instal·lacions de proves, que inclouen ciutats intel·ligents, instal·lacions de conducció autònomes i un centre d'impressió 3D global".

És el segon any consecutiu que Catalunya se situa al capdavant d'aquesta classificació. Segons el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, "aquest reconeixement posa de manifest que Catalunya té els actius, el potencial i la determinació per consolidar-se com una de les regions més atractives d’Europa pel que fa a captació d’inversions estrangeres". Aregio també ha afegit que "és un indicador molt nítid de la confiança" que genera Catalunya a l'exterior.