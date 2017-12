Catalunya lidera la despesa dels turistes estrangers, sense impacte de l'1-O

Catalunya és la comunitat espanyola que rep més diners dels turistes estrangers que visiten Espanya, i s'endú una mica més d'un de cada cinc euros de despesa dels visitants, segons les dades de l'enquesta de despesa turística Egatur publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Després de Catalunya, amb 17.339 milions, les comunitats que van rebre més despesa dels turistes estrangers entre el gener i l'octubre van ser les Balears, amb 14.300 milions d'euros (un 18,4% del total) i les Canàries, amb 13.730 milions (un 17,7% del total).

Així, entre el gener i l'octubre els turistes estrangers que van visitar Catalunya van gastar 17.339 milions d'euros, xifra que suposa un 22,3% dels 77.665 milions que van gastar a tot Espanya. La despesa que van fer a Catalunya va augmentar un 11,51% respecte al mateix període de l'any anterior, un percentatge lleugerament inferior a la mitjana espanyola, que és del 13,06%.

La despesa mitjana per turista a Catalunya va ser de 1.006 euros (un 4,36% més), mentre que a Espanya va arribar a 1.058 euros (un 3,55% més). Així doncs, la despesa mitjana va créixer més a Catalunya que a Espanya, però la despesa mitjana per turista és inferior, entre altres coses perquè l'estada mitjana a l'Estat és de 7,7 dies, mentre que a Catalunya és de només 6 dies.

A més, a Catalunya és la segona comunitat on els turistes gasten més cada dia. Segons les dades de l'Ine, la despesa diària dels turistes estrangers que visiten Catalunya és de 169 euros, una xifra que només supera la comunitat de Madrid, amb 220 euros.

Mínim impacte de l'1-O

La tònica el més d'octubre, malgrat el referèndum, va ser molt similar a la del conjunt de l'any, segons les dades de l'Ine. Així, Catalunya el desè més de l'any va rebre dels turistes estrangers 1.540 milions d'euros, essent la primera comunitat receptora, amb un 19,8% del total.

A més, els creixements van ser molt positius. El més d'octubre la despesa dels turistes estrangers a Catalunya va augmentar un 4,9%, mentre que al conjunt de l'Estat va créixer un 5,9%. Quant a la despesa mitjana per turista, va arribar a 1.033 euros a Catalunya, amb un creixement del 10,1% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que al conjunt de l'Estat l'augment va ser del 4% i en algunes comunitats, com Madrid (-2,1%), fins i tot i va haver descensos.

Segons les dades de l'Ine, al conjunt de l'Estat els britànics són els que han fet en conjunt més despesa. Així, entre el gener i l'octubre els visitants britànics van aportar un 20,3% de la despesa (15.772 milions), mentre que al alemanys van portar un 10,1% (11.075 milions), i el francesos un 8,2% (6.395 milions). Però l'aportació que més va créixer és la dels països nòrdics, que va augmentar un 18% fins als 5.923 milions, un 7,6% del total. Els italians van aportar un 3,7% de la despesa (2.859 milions).

Però per persona, els visitants dels països nòrdics són els turistes que més aporten, amb 1.179 euros per persona i 139 euros per dia, seguits dels alemanys, amb 1.024 euros per persona i una despesa de 125 euros per dia.