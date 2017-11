Catalunya rep un 4,7% menys de turistes estrangers a l'octubre en relació al mateix mes de l'any passat

L'arribada de turistes estrangers a Catalunya va caure un 4,7% durant el mes d'octubre en relació al mateix any de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (FRONTUR) de l'INE. Així, durant el mes passat, coincidint amb els dies posteriors al referèndum i les càrregues policials, l'aturada de país i diverses manifestacions multitudinàries al carrer per demanar la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium, a Catalunya van arribar 1.489.870 visitants internacionals davant els 1.562.897 de l'octubre del 2016.

El principal mercat emissor va ser França, amb el 19,7%, seguit de la resta de països europeus, amb un 11,6%. En el període acumulat entre gener i octubre però, s'ha registrat un augment del 6,6%, fins als 17.236.581 visitants estrangers.

Catalunya: principal destí de l'Estat per als visitant internacionals durant el mes del referèndum

Malgrat el descens de visitants estrangers, Catalunya és el principal destí dels turistes internacionals a l'octubre, amb el 20,5% del total, seguit de les Illes Canàries (18%) i les Illes Balears (17,3%). Pel que fa la resta de comunitats, el nombre de turistes estrangers augmenta un 7,2% a la Comunitat de Madrid, un 6,6% al País Valencià i un 2,6% a Andalusia.

Quant a les dades globals a l'Estat, hi van arribar 7,3 milions de turistes internacionals, un 1,8% més que en el mateix mes del 2016. El Regne Unit és el principal país de residència, amb 1.662.610 turistes, el que representa el 22,9% del total i un increment del 0,5% respecte l'octubre de l'any passat. Alemanya i França són els següents països de residència amb més turistes que van visitar l'Estat a l'octubre.

L'avió és el mitjà més utilitzat i l'oci el motiu més comú per viatjar

D'altra banda, la via aeroportuària va ser la més utilitzada pels turistes internacionals a l'octubre a l'Estat, amb més de 6,1 milions, el que suposa un increment anual del 3%. Per carretera, van arribar un 5,8% menys de turistes que a l'octubre, mentre que per via marítima van ser un 2,5% més i per ferrocarril un 1,3% més.

Quant al motiu del viatge, 6,3 milions van fer-ho per oci o vacances, un 3,8% més, mentre que per negocis en van ser 489.738, un 10,2% menys i per altres motius 443.968, un 9,7% menys que a l'octubre de l'any passat.

La durada mitjana de l'estada dels turistes a l'octubre va ser de quatre a set nits, amb 3,5 milions de turistes i un creixement anual del 0,8%.