Catalunya recuperarà el 2020 l’ocupació perduda per la crisi

Catalunya recuperarà els índexs d’ocupació que tenia abans de la crisi l’últim trimestre del 2020. Aquesta és la principal conclusió de l’informe de la multinacional ManpowerGroup presentat aquest dimecres. L’estudi assegura que durant aquest any i el vinent hi haurà un creixement “més moderat”, que es caracteritzarà per una contractació de llarga durada i a temps complet. Concretament el del 2019 el xifra en un 2,2% i el del 2020 en un 1,9%. “Els creixements registrats els últims anys són excepcionals, fruit de la sortida de la crisi”, va deixar clar Josep Oliver, autor de l’informe i catedràtic emèrit d’economia aplicada de la UAB.

De fet, l’informe constata que ja hi ha indicadors que s’han recuperat de l’impacte de la crisi econòmica, com el dels serveis. Durant el tercer trimestre del 2018 aquest sector ja havia registrat gairebé 8 punts més de creació de llocs de treball que el mateix període del 2007. Però la indústria i, sobretot, la construcció estan encara lluny d’arribar a les xifres d’abans de la crisi. “De cada quatre llocs de treball, tres són del sector terciari. Hi ha una terciarització de l’ocupació malgrat que Catalunya registra nivells inferiors a Espanya i els països europeus”, va apuntar l’autor de l’estudi.

Altres indicadors de la recuperació econòmica són que l’ocupació dels treballadors amb la qualificació més alta i amb qualificació mitjana també és més gran ara que en els registres previs a la crisi. Passa el mateix amb l’ocupació femenina (+4,1%), els empleats de més de 35 anys (+16,6) i els immigrants (+0,8%).

D’altra banda, l’informe alerta dels riscos dels dos pròxims anys. El més important és la manca de mà d’obra en la franja d’edat de menys de 35 anys, una demanda que l’autor de l’estudi creu que es cobrirà amb l’arribada d’immigrants. Per facilitar la inserció laboral d’aquestes persones, el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, va demanar al govern central que “flexibilitzi els mecanismes de regularització” d’aquest col·lectiu.

Durant la presentació de l’informe, Ginesta també va avançar que el Govern ha començat a tramitar una nova regulació de la renda garantida de ciutadania, que permetrà que les persones que sol·licitin aquesta ajuda també puguin comptar amb ingressos procedents de feines intermitents, cosa que no passava fins ara. El Govern preveu que la normativa s’aprovi al setembre.