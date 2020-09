Catalunya és la segona comunitat que més teletreballa

Que la pandèmia ha disparat el teletreball no és cap secret. Un estudi de l'empresa de recursos humans Randstad i un altre de la patronal Pimec, però, han posat xifres aquest dijous de l'increment en ple inici del curs laboral. Segons la consultora, Catalunya és la segona comunitat a Espanya on més es teletreballa. Fins al segon trimestre d'aquest any ho han fet de manera habitual (més de la meitat dels dies) gairebé 600.000 catalans, o, el que és el mateix, un 18% de la taxa d'ocupats. Això representa un increment del 278% respecte al mateix període de l'any passat. La primera posició és per a la Comunitat de Madrid, amb gairebé 790.000 treballadors (26%).

Les dades de Pimec també confirmen l'aposta pel teletreball que han fet les empreses, forçades per la pandèmia. Segons una enquesta feta per la patronal catalana, actualment més de la meitat de les petites i mitjanes empreses (54%) fan entre un i tres dies de teletreball a la setmana. Just abans del confinament el percentatge només arribava al 21%. També més de la meitat de les companyies creuen que aquesta modalitat de treball redueix l'absentisme i els temps improductius.

En una jornada organitzada per Pimec, el seu president, Josep González, ha admès que el teletreball es va implantar massivament a l'inici de la pandèmia de manera "anòmala", sense les màximes garanties, amb improvisació en els espais creats als domicilis i sense separació física i temporal entre feina i família.

Per regular aquesta pràctica, el govern de Pedro Sánchez ha elaborat una nova llei que ja està consensuada amb la patronal CEOE i els dos principals sindicats, CCOO i UGT, i que està a l'espera de ser aprovada. Segons Europa Press, després de dues setmanes d'espera, està previst que rebi llum verda finalment en el consell de ministres de dimarts vinent. El motiu d'aquest ajornament han sigut les reticències de la patronal a agilitzar l'aprovació abans d'acordar els allargaments dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

En aquesta línia, el president de Pimec ha assenyalat que abans de regular legalment el teletreball caldria una mica més de temps d'experiència. Pel que fa al conseller de Treball, que també ha participat a la jornada de Pimec, Chakir el Homrani ha coincidit que el teletreball s'ha implantat massivament de manera precipitada. Tot i així, ha assenyalat que Catalunya encara té molt de potencial per avançar en aquest camí i "trencar amb el presencialisme que no aporta productivitat". La pandèmia, ha afegit, ha d'ajudar a fer un canvi en el model productiu que aporti treball de qualitat i no més precarietat.

30% de la jornada a casa

Segons l'últim esborrany, avançat per l'ARA, es considera teletreball quan es fa un mínim del 30% de la jornada des de casa. El text també deixa clar que les despeses generades per treballar des de casa (llum, ordinador, telèfon...) les haurà de pagar l'empresa o compensar-les d'alguna manera.

Alhora, la normativa estableix que aquesta modalitat ha de ser voluntària i reversible i que els empleats que la facin tenen els mateixos drets que els presencials, com ara promocions professionals o dret a formació. El que no preveu l'esborrany, tal com demanava el sindicat UGT, és que s'inclogui el personal laboral de l'administració pública. Precisament el govern espanyol i els representants sindicals dels treballadors públics ja tenen gairebé tancada la seva pròpia llei del treball a distància i també podria ser aprovada en el consell de ministres de dimarts.